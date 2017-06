 MDFM exige esclarecimento público ao Governo

Os 30 milhões de dólares que o Governo são-tomense emprestou a empresa do chinês Sam Pa com sede em Hong Kong, é um dos assuntos para o qual o partido MDFM, exige esclarecimento público do Governo de Patrice Trovoada.

O crédito contraído em nome do Estado são-tomense no ano 2015, envolve cada cidadão nacional no seu pagamento, daí a necessidade segundo o MDFM do esclarecimento público.

Num comunicado, o partido sem representação parlamentar, diz que se reuniu no último sábado em comissão política, e exige também que o Governo dê explicação ao povo de São Tomé e Príncipe, sobre o negócio em torno do gás «cujas botijas foram largadas em Neves».

Exige por outro lado, que o governo de esclarecimento público, «ao real negócio e ao real ponto de situação dos navios catamarans, o ponto de situação relativo às ajudas de facto da China Popular bem como a situação das obras de estradas e outras de natureza pública, cujas pedras foram lançadas durante as campanhas presidenciais», refere o comunicado do MDFM.

Por outro lado, o MDFM diz que condena a jogada política do Governo e do partido ADI, no sentido de instalar de forma volátil, um Tribunal Constitucional Autónomo. «Condenar de forma veemente a forma como o Governo e os deputados da ADI, pretendem criar as pressas o Tribunal Constitucional cuja a entrada em funcionamento acarretaria custos ao Estado, numa altura em que ainda se tem por resolver os problemas que deram origem a greve dos funcionários do Ministério Público e dos Tribunais, bem assim como os compromissos assumidos junto da polícia nacional», frisa o comunicado.

MDFM, acusa o Governo de penalizar o empresariado nacional, «numa demonstração clara de ausência de uma política credível que possa fazer alavancar o país quer no plano económico como social, ao contrário do que fora propalado durante as campanhas de 2014».

Aumento do desemprego e da descrença e da pobreza, é uma realidade indesmentível no país, que leva o MDFM a exortar o governo de Patrice Trovoada e da ADI, «no sentido de travar todas aquelas medidas que directa ou indirectamente, estejam a contribuir para acentuar os índices da pobreza no país», lê-se no comunicado do MDFM.

Abel Veiga