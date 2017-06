PR : Incêndio e Mortes em Portugal entristeceram STP

O Presidente da República e Chefe de Estado, Evaristo Carvalho, lamentou a tragédia que se abateu sobre a região centro de Portugal. Evaristo Carvalho, diz que a tristeza que o fogo provocou em Portugal, também afectou emocionalmente São Tomé e Príncipe.

«Para mim foi um fim de semana bastante triste pela ocorrência em Portugal de uma grande tragédia provocada por incêndio no centro de Portugal que causou várias mortes», referiu o Presidente da República esta manhã no Palácio do Moro da Trindade.

O Chefe de Estado manifestou solidariedade para com o povo português, e condolências às famílias das vítimas mortais.

O incêndio que devastou extensas áreas do centro de Portugal, provocou mais de 6 dezenas de mortes. «E dizer que em nome do povo são-tomense e do meu nome próprio, estamos solidarizados com o povo português e que o Governo esforce para o mais rapidamente possível terminar com essa tragédia», concluiu Evaristo Carvalho.

Abel Veiga .