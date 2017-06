Evaristo convocou José Diogo, Patrice e Silva Cravid para concertação

O Presidente da República Evaristo Carvalho reuniu-se esta manhã com todos os titulares dos órgãos de soberania do país. O Chefe de Estado chamou os presidentes da Assembleia Nacional, José Diogo e do Supremo Tribunal de Justiça Manuel Silva Cravid, assim como o Primeiro-ministro Patrice Trovoada para um pequeno-almoço na sua residência oficial no Moro da Trindade.

Antes da conversa descontraída sobre a situação actual do país, Evaristo Carvalho conduziu os seus convidados numa visita guiada a residência oficial do Chefe de Estado.

A partir do Moro da Trindade tem-se uma vista panorâmica de toda a região oriental da ilha de São Tomé. Os titulares dos órgãos de soberania, maravilharam-se com a vista numa exercício de descontracção, antes da conversa entre os 4, convocada pelo mais alto magistrado da nação, Evaristo Carvalho.

Consensos e sincronia entre os órgãos de soberania no sentido de impulsionar o desenvolvimento nacional. deverá ser o objectivo, que o Presidente da República persegue, reunindo-se na mesma mesa com os outros três pilares do poder são-tomense.

