MDFM diz que com ADI o país ficou mais pobre

O partido MDFM, reuniu o seu conselho do distrito de Mé-Zochi, e num comunicado que fez chegar a redacção do Téla Nón, diz que «o partido no poder(ADI), está desnorteado, não tem cumprido várias promessas eleitorais e que neste período da sua governação o país ficou mais pobre», diz o comunicado.

MDFM, acrescenta que «o índice de criminalidade também aumentou». Um fenómeno, que ao que tudo indica resulta do aumento do desemprego no país.

No entanto em Outubro de 2014, o actual Primeiro-ministro Patrice Trovoada, na altura líder da oposição, garantiu e com palavra de honra aos são-tomenses que uma com a vitória da ADI nas eleições legislativas daquele ano, e sobretudo com maioria absoluta, seriam garantidos aos são-tomenses 4 mil novos empregos por ano.

Em Outubro próximo o ADI completa 3 anos na governação do país, e ainda não se registaram tamanho número de empregabilidade anual em São Tomé e Príncipe. Pelo contrário, segundo o MDFM, os sinais apontam para subida galopante do desemprego no país.

As acções do partido no poder no sentido de criar um Tribunal Constitucional Independente, é considerado pelo conselho do MDFM de Mé-Zochi, como «mais uma das manobras do ADI, visando as próximas eleições que se avizinham já que o país conheceu uma greve dos funcionários dos Tribunais e do Ministério Público, que durou 3 meses, e em que o governo recusou satisfazer uma das reivindicações por falta de condições financeiras», refere o comunicado.

O fogo que devasta a região centro de Portugal, mereceu consternação do MDFM que rendeu homenagem e manifestou solidariedade ao povo português.

