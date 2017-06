José Cassandra esconde o seu futuro político no Príncipe

Para já está escondido a sete chaves, o futuro político de José Cassandra, na presidência do Governo da Região Autónoma do Príncipe. Após cerca de 10 anos na governação da região do Príncipe, José Cassandra anunciou após as eleições regionais d 2014 na ilha do Príncipe, que a vitória do seu movimento UMPP, significava também o seu último mandato como Presidente do Governo Regional.

Com as eleições regionais previstas para este ano, os sinais que chegam da ilha do Príncipe, indicam que a União para Mudança e Progresso do Príncipe, ainda não encontrou figura que possa substituir o seu líder fundador.

Tudo aponta que José Cassandra, terá que disputar as eleições regionais a frente da UMPP, e assumir a governação do Príncipe por mis 3 anos, caso o movimento vença as eleições regionais.

Na conferência de Imprensa que deu na capital são-tomense, José Cassandra, resistiu em esconder o seu futuro político. Não confirmou nem desmentiu que concorrerá para mais um mandato. A última palavra pertence aos militantes da UMPP, que segundo José Cassandra, deverão reunir-se brevemente numa convenção para definir o futuro político do movimento.

Oiça estrato da conferência de imprensa:

Abel Veiga