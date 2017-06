China e PCC abraçam o MLSTP porque os verdadeiros amigos não se traem

A sabedoria popular diz que «o verdadeiro amigo é aquele que não te trai nem te abandona no momento da desgraça”.

A República Popular da China, que abandonou São Tomé e Príncipe em 1997, após o ADI ter decidido reconhecer Taiwan como sendo a “República da China”, regressou ao convívio diplomático com o arquipélago em Dezembro de 2016.

Uma delegação do Partido Comunista da China (PCC), visitou esta semana São Tomé e Príncipe, e reuniu-se com o partido MLSTP, para provar que os verdadeiros amigos nunca se traem. «Quando as relações entre São Tomé e Príncipe e a China foram derrubadas, o MLSTP persistiu numa posição firme, mantendo as relações amistosas com o nosso partido. Por isso nós apreciamos muito este gesto. Sendo assim perante a nova conjuntura diplomática, o nosso partido está disposto em aprofundar as relações amistosas com o MLSTP, e cujo objectivo é de aprofundar as relações entre os dois países», declarou Gao Xiang Yany, Chefe da Delegação do Partido Comunista Chinês.

O encontro entre os dois partidos históricos, demorou mais de 2 horas e decorreu na sede do MLSTP.

Aurélio Martins Presidente do MLSTP e outros membros da direcção do partido trocaram ideias com a delegação do partido comunista chinês, num intercâmbio que visou reforçar os laços de históricos de amizade partidária, impossíveis de serem mercantilizados. «Já antes do reatamento das relações, trocávamos delegações. Os antigos Presidentes do MLSTP estiveram na China e acredito que em breve iremos estar na China para em conjunto com o partido comunista chinês fazermos uma radiografia dessas relações e prepara-la, fortalece-la para o futuro do desenvolvimento de São Tomé e Príncipe», afirmou o Presidente do MLSTP, Aurélio Martins.

Para além do MLSTP, a delegação do partido Comunista Chinês conversou com as lideranças de outras forças políticas são-tomenses com assento no parlamento.

Mas, as ligações com o MLSTP- PSD são fortes. Datam da luta pela independência nacional, e persistiram apesar dos solavancos de 1997.

Abel Veiga