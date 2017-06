ADI abraça a ideologia comunista chinesa

O maior partido político de São Tomé e Príncipe, que nasceu na década de 90 para contrapor a ideologia marxista que estava a ser implementada em São Tomé e Príncipe, nos primeiros anos da independência, é hoje aliado do Partido Comunista Chinês.

A aliança entre os dois partidos, foi anunciada pela delegação do partido comunista chinês, após encontro tido com o Primeiro-ministro Patrice Trovoada no seu gabinete de trabalho.

ADI posiciona-se como um partido do centro, aliás, não é em vão que é membro da Internacional Democrata do Centro. Um movimento Internacional de forças políticas Centristas, em que o Presidente da ADI, Patrice Trovoada, é vice-presidente do Movimento.

Os novos ventos político diplomáticos que sopram em São Tomé e Príncipe em direcção a República Popular da China, terão levado o partido ADI, a assumir compromisso sério com um partido de ideologia comunista.

O Téla Nón apurou que a simpatia do ADI pela ideologia comunista chinesa, foi manifestada em Abril último em Pequim, a quando da visita do seu líder e Primeiro-ministro Patrice Trovoda a China. A vinda da delegação do partido comunista chinês a São Tomé e Príncipe, serviu para selar o entendimento político-ideológico que tinha sido forjado em Pequim.

Abel Veiga