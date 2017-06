UDD desafia o Presidente da CEN a vir a rua explicar sem complicar

Partido da oposição com um assento na Assembleia Nacional, a União dos Democratas para Cidadania e Desenvolvimento, exige que o Presidente da Comissão Eleitoral Nacional, Alberto Pereira, preste contas ao país sobre os números do recenseamento eleitoral de raiz.

«entre os 110 mil eleitores registados nos cadernos eleitorais em 2014, existe um decréscimo acentuado dos eleitores inscritos. São cerca de 10 mil eleitores que desaparecem em menos de 3 anos, quando a expectativa e a lógica seriam a de um aumento, pelo menos, de mais de 3 mil eleitores, tendo em conta a taxa média de crescimento populacional, que está acima de 2,5% ao ano.

Ao invés de nos apresentar um resultado no novo recenseamento acima dos 113 mil eleitores, o Presidente da Comissão Eleitoral, apresentou-nos, apenas, cerca de 91 mil eleitores.

O cidadão minimamente atento, tem que se questionar sobro o seguinte:

Onde estão os restantes eleitores? Não foram recenseados? Foram subtraídos dos cadernos eleitorais? O que se passou afinal?», diz o comunicado da UDD enviado a redacção do Téla Nón.

O partido político da oposição põe em causa a credibilidade do presidente da CEN. «O Presidente do CNE deve prestar contas sobre este assunto. Até porque, esta figura já foi contestada pela sua desastrosa actuação aquando das eleições presidenciais em 2016, e a qual não merece a nossa confiança para que esteja numa posição tão importante como a de presidente da CEN», acrescenta a UDD.

Se Alberto Pereira, não explicar as contas do Recenseamento Eleitoral de Raiz, a UDD considera que a democracia são-tomense estará em perigo iminente. «Os santomenses não podem conviver com estes factos, os quais põem em causa, de forma antecipada, os próximos actos eleitorais. Caso o presidente da CEN não explique aos santomenses o que se passou para a redução significativa dos eleitores, faz-nos admitir que pode estar a ser preparada uma gigantesca violação dos direitos democráticos e fundamentais dos santomenses, que é a livre e transparente escolha dos seus dirigentes», frisa o comunicado.

Na reunião da sua comissão política no dia 22 de Junho, o partido analisou também a situação política no país e a questão da instalação do Tribunal Constitucional.

Ao ler a situação interna do país, a UDD chegou a conclusão que «a taxa de desemprego atinge valores elevados, rondando os 30%, sobretudo entre a camada jovem. Uma das causas para esta situação tem sido, também, a falência das pequenas e médias empresas a que temos vindo a assistir, sem que o Governo se mostre capaz de apresentar uma solução; Os comerciantes nacionais estão insatisfeitos, lutam por subsistir, e demonstram receio do que o futuro lhes reserva com o constante aumento dos impostos e a permanente diminuição do poder de compra da população; Os indicadores de saúde revelam uma degradação acentuada dos cuidados mínimos que devem ser prestados à população».

Sobre o projecto de lei, aprovado na generalidade pela bancada parlamentar da ADI, com vista a instalação do Tribunal Constitucional Autónomo, a comissão política da UDD, diz que «o líder do ADI não pode simplesmente avançar com a implementação deste tribunal só para que possa ser conveniente ao seu partido nas próximas eleições! Para o efeito, o Parido ADI não hesitou em atropelar a constituição e as regras democráticas mais elementares, pretendendo criar as condições para eleger juízes do tribunal constitucional apenas com os votos do seu partido, quando as regras dessa eleição já se encontram previstas na Constituição», concluiu.

Abel Veiga