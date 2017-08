Expectativas e dúvidas em torno da empresa pública de Rádio e Televisão

Os profissionais da comunicação social da Rádio Nacional e da Televisão São-tomense, aguardam com grande expectativa a implementação da decisão do Governo no sentido de congregar os dois órgãos numa empresa pública.

Dúvidas também reinam na cabeça dos profissionais, porque as últimas informações divulgadas pelo Primeiro-ministro, Patrice Trovoada indicam que a maioria das empresas públicas do país, estão tecnicamente falidas.

Dúvidas justificadas pelos profissionais, com o receio de que a empresa pública de rádio e televisão que pela primeira vez será criada, venha conquistar o ponto atingido pelo país nos últimos 3 anos, ou seja, tecnicamente falido.

Os profissionais da Rádio e da TVS contactados pelo Téla Nón, manifestaram-se preocupados com a sustentabilidade financeira da futura empresa pública.

No entanto, manifestaram esperançados de que a autonomia financeira e administrativa, que a empresa pública de rádio e televisão deverá ter, crie condições, para que conquistem a liberdade no exercício da profissão.

Abel Veiga