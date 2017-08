80 anos de Pinto da Costa

A marina do Hotel Praia em São Tomé, foi palco na noite de 5 de Agosto da celebração dos 80 anos de vida de Manuel Pinto da Costa. Cerca de 200 convidados cantaram os parabéns, ao homem que foi o Primeiro Presidente da República Democrática de São Tomé e Príncipe, na altura com 37 anos de Idade.

Corpo diplomático acreditado em São Tomé e Príncipe, como de Angola, Cabo Verde, e da República Popular da China marcou presença na celebração, assim como dezenas de filhos da terra de todos os estratos sociais, tanto civis como militares. Cidadãos estrangeiros com destaque para os de Portugal, Angola e da República Popular da China, juntaram-se a festa. .

«São 80 anos de pátria, de família e de amigos com os quais venho lutando pela concretização do maior sonho do Homem, o da Liberdade». Palavras de Pinto da Costa, escritas em cada um dos convites.

Um pequeno historial político do Primeiro Presidente da República, foi passado em vídeo. A sua biografia resumida foi lida antes do corte do bolo :

Manuel Pinto da Costa nasceu em S.Tomé a 5 de Agosto de 1937.

Iniciou os estudos primários em S.Tomé, na Escola Primária Dona Maria de Jesus, tendo seguidamente transitado pelo Seminário Maior de Luanda em Angola e, concluído o ensino secundário na Escola Portugália em Lisboa.

Licenciou-se em Economia em 1964, pela Universidade de Humboldt-Berlim, onde completou o Mestrado e Doutorou-se na mesma área cientifica em 1971.

Ainda estudante iniciou o seu percurso político, sempre ligado aos movimentos e ideais nacionalistas africanos, com vista à erradicação do colonialismo em S.Tomé e Príncipe e em África.

Foi eleito Secretário para a Informação e Propaganda da União Geral dos Estudantes da África Negra, em 1961, em Rabat-Marrocos.

Assumiu a liderança do Movimento de Libertação de S.Tomé e Príncipe/MLSTP desde a sua criação na Conferência de 12 de julho 1972, em Santa Isabel (actual Malabo), na Guiné-Equatorial.

Foi o primeiro Presidente da República Democrática de S.Tomé e Príncipe, cargo que exerceu de 1975 a 1991.

Em 1975 proclamou o reconhecimento da República Popular da China por S. Tomé e Príncipe e, no mesmo ano, foi recebido por Mao Tsé-Tung, o líder da revolução chinesa e fundador da República Popular da China.

Foi recebido por Sua Santidade o Papa João Paulo II.

Teve ótimas relações políticas e de amizade com o Comandante Fidel Castro, líder da Revolução Cubana e Presidente da República de Cuba.

Teve ótimas relações políticas e de amizade com líderes políticos dos PALOP, Amílcar Cabral, Agostinho Neto, Samora Machel e Aristides Pereira que em 1989 acolheu, na cidade da Praia, a Cimeira dos PALOP onde os cinco Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa debateram e assumiram posições para a transição do regime de partido único para o multipartidarismo.

Promoveu boas relações de vizinhança com os países do Golfo da Guiné, mantendo ótimas relações políticas e de amizade com os Presidentes das Repúblicas de Angola, José Eduardo dos Santos, do Congo, Denis Sassou Nguesso, da Guiné-Equatorial, Teodoro ObiangMbasogo, dos Camarões, Paul Biya.

Desempenhou papel cimeiro e fundamental no processo de transição do regime monopartidário para o multipartidarismo, desde logo através da realização da Conferencia Nacional de 1989, que marcou indelevelmente a viragem política do país e que serviu de exemplo modelar em África.

Chefiou a delegação de observadores internacionais do NationalDemocraticInstitute –NDI- e do Carter Center às primeiras eleições livres realizadas no Burundi.

Candidatou-se às eleições presidenciais de 1996 e 2001.

Presidiu ao MLSTP entre 1998 e 2004.

Presidente da República, eleito em 7 de Agosto de 2011, tendo iniciado o seu mandato de cinco anos, em 3 de Setembro do mesmo ano.

Téla Nòn