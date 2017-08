Amanhã ADI cria o novo Tribunal Eleitoral

Após a aprovação na generalidade pela sua maioria parlamentar, dos 3 diplomas que criam o Tribunal Constitucional Autónomo, o partido ADI que representa a vontade de mudança da maioria do povo de São Tomé e Príncipe, vai em sessão plenária da Assembleia Nacional, aprovar em votação final e global os 3 diplomas.

Primeiro é o projecto de lei sobre a Orgânica do Tribunal Constitucional, seguindo-se o diploma que cria a Secretaria do Tribunal Constitucional, e por fim o diploma que cria as Custas do Tribunal Constitucional.

Juristas são-tomenses, alguma sociedade civil que consegue ter voz, assim como os partidos políticos da oposição, insurgiram-se contra a proposta da ADI, para criação do Tribunal Constitucional Autónomo.

O protesto da sociedade civil e dos partidos da oposição, foi justificado como sendo uma diligência política eu visa pôr em causa o regime democrático, cuja conquista tanto custou ao povo de São Tomé e Príncipe.

A modalidade de eleição dos juízes para o Tribunal Constitucional, imposta pela ADI, foi considerada pelos juristas independentes como sendo um atentado ao regime democrático.

Mas, o partido que representa a vontade expressa pela maioria do povo de São Tomé e Príncipe, não arrepiou o caminho. Sempre em frente, apesar do alerta feito pelo Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, sobre a inconstitucionalidade que pode marcar a instalação de um Tribunal Constitucional, definido pela ADI na sua proposta de lei, como sendo a mais alta instância judicial do país.

Note-se que em São Tomé e Príncipe, o Tribunal Constitucional é activo no período eleitoral. É o tribunal que declara oficialmente os resultados definitivos dos actos eleitorais.

Abel Veiga