ADI avança com a criação de uma nova CEN

A estrutura da actual Comissão Eleitoral Nacional (CEN), criada desde o advento da democracia pluralista em 1991, e que granjeou credibilidade e reconhecimento internacional, vai ser alterada.

O partido ADI, já submeteu a Assembleia Nacional, um projecto de lei com vista a criação de uma nova Comissão Eleitoral Nacional. Uma acção de reforma e que ao que tudo indica vai de encontro a vontade de mudança manifestada pela maioria do povo são-tomense, quando foi chamado para mandar nas urnas em Outubro de 2014.

A ADI que representa a vontade da maioria do povo de São Tomé e Príncipe, propõe alterar a lei 12/90(lei das comissões eleitorais). No projecto submetido ao parlamento o partido do Primeiro Ministro Patrice Trovoada, justifica a necessidade de mudança com o facto de São Tomé e Príncipe ser o único país no seio da CPLP, e também no continente africano, onde a Comissão Eleitoral não é um órgão de função permanente.

A proposta de lei que pela primeira vez nos últimos 27 anos de democracia pluralista cria uma comissão Eleitoral Permanente, define que o mandato dos membros da CEN passará a ser de 7 anos. Um número que prenuncia a reforma que o futuro pode reservar a São Tomé e Príncipe. O número 7 é também muito utilizado sobretudo nos países vizinhos da sub-região africana, para os mandatos do poder político.

Para já é o tempo de mandato que a ADI atribui a nova Comissão Eleitoral Nacional, que será composta por comissários. A proposta de lei da ADI, indica que a CEN será composta por 3 comissários e designados pela Assembleia Nacional.

A actual Comissão Eleitoral, que cessou as suas funções após a realização do recenseamento eleitoral de raiz, é composta por membros de todos os partidos políticos representados na Assembleia Nacional.

Mas, a nova CEN que o partido ADI propõe para entrar em acção logo a seguir a aprovação da proposta de lei, terá a missão de organizar e realizar as eleições gerais, legislativas, autárquicas e regionais, d 2018.

A nova CEN terá um Presidente que segundo a proposta de lei da ADI, será indicado pelo maior grupo parlamentar, um vice-presidente que será indicado pelo segundo maior grupo parlamentar, e um secretário que também será indicado pelo maior grupo parlamentar.

Desta forma e segundo a proposta de lei, o partido ADI, indicará 2 comissários para nova CEN e o MLSTP segunda força política no parlamento indicará 1 comissário. Os três dirigirão a CEN durante 7 anos.

No entanto, se der o caso de um grupo parlamentar não preencher a sua vaga, a proposta de lei da ADI, diz que «este é preenchido pelo grupo parlamentar a seguir, e sucessivamente até ao último». E se mesmo assim não funcionar, a ADI defende que «Caso não for possível, este direito reverte automaticamente para o grupo parlamentar que tenha apresentado outra candidatura», esclarece a proposta de lei da ADI.

A nova CEN terá seu orçamento próprio, o que acarretará mais despesas para as finanças públicas durante 7 anos.

As diligências do partido no poder com vista a criação da nova Comissão Eleitoral Nacional, está a gerar enormes movimentações no seio dos partidos da oposição. Todas as forças políticas da oposição vão estar reunidas na tarde desta segunda – feira numa conferência de imprensa para denunciar, a diligência da ADI de alterar a estrutura e o funcionamento da Comissão Eleitoral Nacional.

A proposta de lei deverá ser debatida esta terça – feira no parlamento, e a sua aprovação é um dado adquirido. Pois, o partido proponente goza de uma larga maioria no parlamento.

O Téla Nón teve acesso a proposta de lei e a nota explicativa que ADI submeteu ao parlamento e coloca a disposição do público - Projecto-Lei-da-Comissão-Eleitoral-V.01_AN-1 (1)

Abel Veiga