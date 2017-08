Oposição: “Tropas ruandesas estão a formar milícias da ADI e do Governo”

Os 9 partidos políticos da oposição que se reuniram na segunda – feira, para cerrarem fileiras contra a alegada tentativa do governo, de alterar o regime democrático no país, denunciaram as actividades das tropas ruandesas que se estacionaram em São Tomé desde Maio passado.

Segundo os partidos da oposição, depois de esgotarem em Julho último os 60 dias de autorização atribuída pela maioria parlamentar da ADI, para permanecerem no país, as tropas do Ruanda, continuam no território nacional e desta vez para treinar milícias do Governo. «Passado o prazo de 60 dias de autorização, parte dessa tropa ruandesa, continua no país e para além da formação as forças de defesa nacional, estão a formar indivíduos que são militantes, ou simpatizantes, ou conhecidos do partido do governo, ou seja, estão na prática a formar uma milícia do Governo», afirmou o jurista Olegário Tiny, porta-voz do grupo de partidos da oposição.

Os partidos da oposição definiram a continuidade dos militares ruandeses no território nacional, como parte do pacote musculado, que o Governo e o Primeiro-ministro, estão a executar, para alterar o regime democrático no país. «Nós os partidos da oposição vimos denunciando a entrada no país de tropas ruandesas, com violação flagrante da constituição», acrescentou.

Ainda na segunda-feira, durante o encontro com o Presidente da República Evaristo Carvalho, os partidos da oposição com e sem assento parlamentar, pediram a intervenção do Chefe do Estado, para pôr fim a aquilo que consideram ser, grave violação da constituição política, a presença que já demora 3 meses dos militares ruandeses no território nacional.

