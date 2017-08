 “Salvar a Democracia” une todas as forças políticas da oposição

MLSTP, PCD, UDD, MDFM, PTS, UNDP, CODO, MS, e a FDC, reuniram-se para concertarem posições no sentido de combater as movimentações do partido no poder a ADI. Movimentações que segundo as forças políticas da oposição, põem em causa o sistema democrático no país. «A democracia em São Tomé e Príncipe que foi conquistada com muito sacrifício, com até o sangue de alguns compatriotas nossos durante vários anos, esta democracia está em risco, está em perigo», alertaram as forças políticas da oposição.

Olegário Tiny jurista de profissão que falou em nome de todas as forças políticas da oposição com e sem assento parlamentar, salientou 3 aspectos que comprovam o perigo. Primeiro são as movimentações programadas pelo partido ADI no poder, que «utilizando uma maioria absoluta no parlamento, aprova leis que vão contra os princípios sagrados da democracia a nível universal e em São Tomé e Príncipe em particular». ´

Movimentações que demonstram que a ADI e o Primeiro-ministro, Patrice Trovoada, estão a inverter a regra do jogo democrático no país para se eternizarem no poder. «Criando um novo Tribunal Constitucional, e criando de uma forma que iria favorecer de forma clara a maioria do Governo. Falseando a norma constitucional. A única norma constitucional que é o artigo 157 da nossa constituição que estabelece a forma de eleição dos juízes para o Tribunal Constitucional exige 2/3 na votação no parlamento, e aquilo que o Governo pretende e foi proposto a nível da Assembleia Nacional, é que os juízes sejam eleitos por uma Maioria Simples».

A segunda movimentação de vulto, para caçar o regime democrático, instalado no país há 27 anos, com sucesso e com reconhecimento internacional, foi desencadeada no dia 15 de Agosto. A Maioria Parlamentar da ADI, criou para si, uma nova Comissão Eleitoral Nacional. «Dá mandato de 7 anos, e ao invés de ser uma CEN que por natureza deve ser independente passa a ser uma Comissão Eleitoral da ADI e do Governo. Isto porque propõem uma forma de eleição que não é de modo nenhum comum em países democráticos. O partido do governo teria a competência de nomear dois dos três membros permanentes, e o maior partido da oposição, poderia indicar 1 e os restantes partidos seriam simplesmente afastados da Comissão Eleitoral Nacional».

Segundo os partidos da oposição, o pacote anti-democrático da ADI, para se eternizar no poder, tem raízes já consolidadas. Pois o recenseamento eleitoral de raiz, recentemente realizado, está «enfermo de vícios e irregularidades», sublinham os partidos da oposição.

Em bloco a oposição, apelou aos cidadãos estrangeiros residentes no país e ao corpo diplomático acreditado em São Tomé e Príncipe, a contribuírem para a preservação do regime democrático que desde a sua instalação em 1990, mereceu nota positiva e reconhecimento da comunidade internacional, como um exemplo no continente africano.

Para já as forças da oposição, esperam que o Presidente da República Evaristo Carvalho, garanta o equilíbrio democrático e a estabilidade política e social neste período perigoso que o país vive. As forças políticas da oposição, esperam também que o órgão de soberania Tribunais, evitem o colapso de todo o sistema democrático.

O leitor deve ouvir na íntegra o posicionamento político de todas as forças políticas da oposição :

Abel Veiga