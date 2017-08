ADI já aprovou a sua nova CEN e TC e prorrogou o mandato do poder local

A nova Comissão Eleitoral Nacional, com mandato de 7 anos, com 3 comissários quase todos nomeados pela própria ADI, vai se transformar em lei, caso o Presidente da República, promulgue o projecto que foi aprovado na sessão plenária de terça – feira com votos favoráveis da bancada da ADI.

A prorrogação do mandato do poder local, foi também aprovada pela maioria parlamentar. Desta forma ficam adiadas por 1 ano a realização das eleições autárquicas na ilha de São Tomé e regional na ilha do Príncipe.

Na mesma sessão plenária do parlamento, a bancada da ADI, aprovou 3 diplomas que instalam o novo Tribunal Constitucional. A oposição protestou, argumentou, denunciou a inconstitucionalidade dos projectos de lei, mas nada travou a vontade da maioria. Uma vontade expressa na mudança célere da estrutura dos dois órgãos fundamentais no processo democrático e eleitoral do país.

Logo após a aprovação pela maioria do diploma que cria o novo Tribunal Constitucional, a oposição submeteu ao Supremo Tribunal de Justiça nas vestes de Tribunal Constitucional, um recurso de fiscalização preventiva da lei aprovada no parlamento.

A República Democrática de São Tomé e Príncipe, tem um Tribunal Constitucional em actividade e que funciona no Supremo Tribuna de Justiça. Caberá a este Tribunal Constitucional existente, avaliar e decidir se a maioria da ADI, que representa 60% da vontade do povo são-tomense, respeitou ou não a constituição política, na elaboração da lei que cria um novo Tribunal Constitucional, que será a maior instância judicial do país e em que os 5 juízes poderão ser eleitos apenas e só, pelo partido maioritário.

São Tomé e Príncipe vive um momento político tenso, complicado e imprevisível.

Abel Veiga