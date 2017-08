PGR quer agir sobre o caso “Golpe-Financiador”

Um leitor do Téla Nón fez chegar por via digital à redacção do Jornal, uma nota de imprensa da Procuradoria-geral da República, e assinada pelo Procurador-geral Frederique Samba, dando conta que n sequência «de um vídeo publicado nas redes sociais por um cidadão de nacionalidade são-tomense, verifica-se que são dados detalhes sobre o eventual mandante do Golpe de Estado ocorrido aos 16 de Julho de 2003», lê-se na nota de imprensa.

A Procuradoria-geral da República, diz que agi não apenas com base na denúncia vídeo feita pelo cidadão nacional, mas também «acompanhado de informações d outros momentos, relativamente as instruções recebidas pelo autor do referido vídeo, para a prática de assassinato de algumas individualidades, incluindo antigos Presidentes da República, e membro do Governo», acrescenta a nota da Procuradoria da República.

Diante dos factos, o Procurador-geral da República, diz na nota de imprensa que há necessidade de se apurar «sobre a eventual existência de crimes puníveis no âmbito da actual legislação penal, reportando ao momento das suas práticas e quem foram os seus agentes».

Por isso, conclui a nota que «foi desencadeado os autos de instrução preparatória registado sob o número 747/2017 que correm os seus termos nesta instituição».

Abel Veiga