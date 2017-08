Patrice regressou à Kigali

O Primeiro MInistro Patrice Trovoada deixou São Tomé na quinta – feira com destino ao Ruanda. Na capital Kigali, o chefe de do Governo são-tomense deverá reunir-se com as autoridades ruandesas para reforço do entendimento e cooperação bilateral. Patrice Trovoada efectua neste ano a sua terceira visita a Ruanda, que se desponta como um dos parceiros estratégicos na política externa do Governo.

São Tomé e Príncipe, isentou visto de entrada para cidadãos ruandeses que queiram visitar o arquipélago. Os dois países assinaram acordo de cooperação no domínio comercial. Homens de negócios do Ruanda já visitaram o país, e São Tomé e Príncipe já recebeu cabras ruandesas, para fomento da produção de leite e carne.

A cooperação bilateral no domínio da defesa e segurança, é um dos pontos fortes do relacionamento entre os dois governos. Em Maio último o executivo ruandês liderado por Paul Kagame, despachou um pelotão de oficiais militares do seu país, para treinar as forças são-tomenses que dão protecção e segurança ao Governo de Patrice Trovoada.

Um assunto que continua a gerar polémica no país. Tudo porque terminado o prazo de 60 dias dado pela maioria parlamentar da ADI que sustenta o Governo, como período de permanência das tropas ruandesas no solo são-tomense, os militares de Kigali, continuam em São Tomé.

A oposição denunciou que após o término da formação dos guardas do Governo, os militares do Ruanda, passaram a treinar amigos e militantes do partido do governo. Na mesma semana em que a oposição fez tal denúncia, o Chefe do Governo Patrice Trovoada viajou para Kigali.

Abel Veiga