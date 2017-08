Golpe de Estado – MLSTP “espetou” Patrice no Tribunal

O maior partido da oposição, que por sinal liderava o Governo de Unidade Nacional que em 2003, foi deposto por um golpe militar, decidiu interpor no Ministério a abertura de um inquérito contra o cidadão Patrice Emery Trovoada.

O MLSTP sustenta a sua decisão, com o facto de Patrice Trovoada ter sido acusado pelo ex-operacional do Batalhão Búfalo, Peter Lopes, de ser o financiador e mandante do Golpe de Estado. «Não sendo a primeira vez que o nome do senhor Patrice Trovoada aparece associado ao golpe de Estado de 2003, na medida em que um escritor nigeriano, já o havia citado como sendo o principal mentor, financiador e mandante de um acontecimento de tão triste memória para todos os são-tomenses…», diz o MLSTP num comunicado da sua comissão política.

Apesar da queixa apresentada a justiça são-tomense, o partido continua a exortar a Procuradoria-geral da República e «organismos internacionais apropriados a desencadearem uma séria investigação das fortes suspeitas existentes contra o senhor Patrice Trovoada, lançadas nas redes sociais pelo cidadão são-tomense Plácido Lopes, de modo a esclarecer a opinião pública nacional e internacional sobre os contornos do referido Golpe de Estado», acrescenta o MLSTP.

Para o MLSTP, Patrice Trovoada, é «o pior Chefe do Governo de que há memória, na nossa história democrática, cujo perfil se assemelha a de um ditador, pelo que não pode ser exemplo, para uma nação com tradição de tolerância, convivência pacífica, e de amor ao próximo», frisa.

A comunidade internacional, é alertada «para os sinais que podem perigar e desvirtuar o nosso regime democrático e a integridade física dos cidadãos, sobretudo da classe política da oposição», alertou o MLSTP.

O Téla Nòn coloca a disposição do leitor o teor do pedido de inquérito que o MLSTP depositou no Ministério Público no dia 21 de Agosto. Clique -Pedido de inquérito MP (1)

Abel Veiga