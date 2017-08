Polícia: Terrorismo é ameaça e organizações criminosas já estão instaladas no país

O Comandante Geral da Polícia Nacional(na foto) denunciou a presença no território são-tomense de organizações criminosas, ligadas a células internacionais de crime organizado. O Super- Intendente Domingos Nascimento, fez a denúncia nas celebrações no último domingo, do 42º aniversário da institucionalização da polícia nacional.

O Chefe da Polícia Nacional, começou por detalhar o contexto da criminalidade. Tráfico de drogas, de pessoas e de armas, crescem acentuadamente na região africana. Actos terroristas estão a dizimar centenas de vidas e infra-estruturas, na vizinhança de São Tomé e Príncipe.

Por tudo isso segundo Domingos Nascimento, país não está imune. «Face a uma ameaça tão devastadora como o terrorismo internacional, São Tomé e Príncipe como parte integrante do mundo globalizado não está imune a este fenómeno. Pois existem no país instalações de interesses ocidentais plausíveis de serem referenciados com alvos», declarou no palanque do dia da polícia nacional.

O terrorismo está tão perto do país, que já tem no seu território organizações criminosas com ligações a células internacionais. «A sociedade são-tomense se compadece actualmente com a presença de organizações criminosas com ligações a células que actuam em países estrangeiros. Importa ainda referir que o perfil do homem são-tomense está a mudar, pelo que cada vez mais é notória a presença de são-tomenses envolvidos em situações de crime organizado. Neste sentido as autoridades governamentais de São Tomé e Príncipe, devem encarar a segurança interna como prioridade para o desenvolvimento sustentável do país», alertou o Comandante Geral da Polícia Nacional.

Por sua vez o Presidente da República, Chefe de Estado e Comandante Supremo das Forças Armadas, realçou o papel desempenhado pelo Governo no sentido de treinar e equipar a polícia nacional para dissuadir e combater as diversas e crescentes ameaças a segurança nacional.

Mas não é tudo. Evaristo Carvalho destacou a necessidade de o país inteiro estar envolvido nos objectivos da segurança nacional. «A ordem Pública a segurança individual de cada um de nós e de toda a nossa sociedade são e devem ser sempre consideradas como um problema e uma preocupação de todos. É por isso absolutamente justo e legítimo exigir uma colaboração maior e de todos os nossos concidadãos nesta missão extremamente difícil, onerosa, e complexa», pontuou o Chefe de Estado.

«Polícia Nacional, Formação, Proximidade e Inovação como Garantia da Segurança Pública», é o lema escolhido pela instituição para o ano do seu 42º aniversário, 2017.

Abel Veiga