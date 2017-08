Partidos da Oposição reuniram-se para analisar o vídeo de Peter Lopes

Análise pormenorizada do vídeo que o cidadão Peter Lopes colocou nas redes sociais, foi feita pelos partidos políticos da oposição, que se reuniram no dia 21 de Agosto, em mais um encontro de concertação, diz um comunicado enviado ao Téla Nòn.



Segundo o documento, as forças política da oposição decidiram coordenar esforços « para a busca de consensos necessários para o reforço do sistema democrático…» é a segunda vez neste mês de Agosto que todas as forças políticas da oposição se reúnem para analisar a situação política no país a luz do que consideram ser as acções do Governo, para inverter o regime democrático instalado desde 1990.

Leia o comunicado para melhor se inteirar das questões que fizeram parte da agenda política da interpartidária.

CLIQUE - Comunicado-dos-Partidos-da-oposicao-scan