Patrice em rota de colisão com o Bispo da Igreja Católica de STP

“Bispo é um pecador”. Foi a frase repetida pelo Primeiro-ministro Patrice Trovoada, numa declaração no Telejornal da `Televisão do Governo, a TVS, na noite de sexta-feira.

Tudo por causa de uma interrogação feita por Dom Manuel António, Bispo da Diocese de São Tomé e Príncipe, na rede social facebook. A propósito do vídeo publicado na rede social, sobre a manobra que militares são-tomenses sob comando de oficiais militares ruandeses, realizou quinta-feira a tarde no edifício da Assembleia Nacional, o bispo colocou a seguinte questão:

«O que se questiona é porquê que os militares ruandeses foram fazer treino na casa da democracia. Será para intimidar os deputados?»

Uma operação militar que impediu a entrada de dois líderes das bancadas parlamentares da oposição para o interior da casa parlamentar.

Patrice Trovoada, primeiro-ministro e chefe do governo, reagiu ao comentário do bispo no facebook, quando se encontrava na Ribeira Afonso. Uma vila onde a tradição católica é dominante. «Somos um país em que há liberdade de expressão e de opinião. Por isso o Bispo é Pecador como eu sou, felizmente. A única diferença, é que o Bispo para além de ser pecador tem responsabilidade. E o Bispo deve procurar informar-se antes de falar e de contribuir aos boatos. Porque não lhe fica bem», declarou Patrice Trovoada.

Ladeado pelo ministro das Finanças e da Economia Américo Ramos e pelo Ministro das Obras Públicas, Carlos Vila Nova com olhos escuros, Patrice Trovoada disse na Vila da Ribeira Afonso, que «o bispo pode ter opinião que quiser, mas não convém porque ele é Bispo porque ele tem responsabilidade com a igreja católica», frisou.

Sem citar o conteúdo do comentário que o Chefe da Igreja Católica de São Tomé e Príncipe, escreveu no facebook após a divulgação das imagens da presença militar na casa parlamentar, Patrice Trovoada, gesticulando prosseguiu a sua oração e adverti o Bispo para o risco que pode correr as relações entre o Estado são-tomense e o Estado de Vaticano, em consequência dos seus comentários no facebook. «E porque nós temos relação de Estado a Estado com o Vaticano, o Bispo tem-se que informar antes de falar para falar com propriedade e com responsabilidade. Se não fica-lhe mal, e ele até compromete as boas relações que temos com o Vaticano», avisou Patrice Trovoada.

Sempre a gesticular, Patrice Trovoada quase gritava. «Bispo é um pecador. Mas porque ele é Bispo ele tem que fazer atenção. Eu sou pecador. Mas porque sou Primeiro-ministro não posso falar atoa».

Patrice Trovoada falava para a televisão do governo, e no meio do seu “povo pequeno”. “Povo pequeno”, que desde 2014 o consagrou como “ Jesus Cristo” que regressou a terra. Já nas redes sociais sobretudo o facebook, Patrice Trovoada, foi proclamado pelos seus fiéis desde 2015 como “O Messias”.

Mas, na sexta-feira na Vila da Ribeira Afonso, local onde em Janeiro se realiza a maior festa da religião católica no país, Patrice anunciou aos seus fiéis que «Eu sou Pecador». O Messias, rejeitou o título de perfeição e de vida imaculada dado pelos seus fiéis.

Note-se que em rota de colisão com o líder da Igreja Católica em São Tomé e Príncipe, há menos de 15 dias, Patrice Trovoada, havia chamado Dom Manuel António ao seu Gabinete para proibir a entrevista, que tinha sido agendada pela Rádio Católica de São Tomé e Príncipe, ao ex- operacional dos Búfalos Peter Lopes, para explicar com detalhes a acusação feita contra Patrice Trovoada a volta do Golpe de Estado de 2003.

Logo depois do encontro com o Primeiro-ministro, o Bispo reagiu no facebook através de um poema, que reflecte o medo pela perda da liberdade.

Como sempre o Bispo Dom Manuel António continua muito activo no facebook. “O Messias” que se anunciou na sexta – feira ser afinal “Pecador”, tem estado atento aos escritos do Bispo nas redes sociais.

Abel Veiga