Treino ruandês gerou incidente com viatura de Pinto da Costa

O incidente entre os homens que estão ser treinados pela tropa ruandesa, e a viatura do ex-presidente Manuel Pinto da Costa, aconteceu antes da operação de treino que teve lugar quinta – feira 31 de Agosto, no edifício da Assembleia Nacional e que gerou mais um incidente.

O ex-Presidente da República que se encontrava em Angola como observador das eleições presidenciais realizadas naquele país no dia 23 de Agosto, não esteve envolvido no incidente. Na semana anterior as eleições angolanas, os seguranças de Pinto da Costa, decidiram aquecer a viatura do ex-Chefe de Estado.

Um dos seguranças que relatou toda a história para o Téla Nón, explicou que subiram para a Vila de Batepá, e no regresso, exactamente na porta de entrada do Liceu Maria Manuela Margarido, homens vestidos com calças camuflado e tshirts, empunhando AK-47, ordenaram que a viatura fosse estacionada.

Segundo o segurança que falou para o Téla Nón, um oficial do exército que faz parte da equipa de segurança do ex-presidente da República, se encontra também na viatura e devidamente fardado. Este rejeitou a ordem dada pelos homens armados, que estavam a ser comandados pelos oficiais militares ruandeses.

O relato da discussão diante do Liceu Maria Manuela Margarido, indica que os seguranças do ex-presidente, Manuel Pinto da Costa, não reconheceram nos homens comandados pelos Ruandeses, legitimidade para realizar a operação STOP no país. «Dissemos a eles que só a polícia de trânsito ou a Polícia Militar, tem competência para fazer esse trabalho», declarou para o Téla Nón.

«E mais, dissemos a eles se não sabiam que a viatura é do ex-presidente da República», acrescentou o segurança.

«Eles disseram que estavam a realizar um exercício, em que o cenário era este: Autoridades importantes vão entrar no Liceu e a missão deles era de revistar as viaturas que estariam circular na única estrada diante do Liceu», acrescentou.

Os homens que estavam a conduzir a viatura do ex-presidente Pinto da Costa, ignoraram as explicações dos homens comandados pelos ruandeses, e seguiram viagem rumo a cidade de São Tomé.

Note-se que o exercício comandado por militares ruandeses, que está a gerar incidentes no país, faz parte do plano de defesa e segurança nacional, que segundo o Primeiro-ministro Patrice Trovoada, pela primeira vez está a ser implementado no país pelo seu governo, e é coordenado por si.

Abel Veiga