Negligência dos serviços da AN está na origem do incidente

O Téla Nòn apurou de fonte independente, que o Ministério da Defesa e Administração Interna, enviou uma nota a Assembleia Nacional, solicitando a disponibilidade da casa parlamentar, no sentido de permitir a realização de um exercício de segurança nas instalações do parlamento.

As forças de protecção do Governo e do Presidente da República, que estão a ser formadas pelos militares ruandeses, seriam os operacionais do exercício.

A nota enviada ao parlamento definiu bem claro o dia e a hora do exercício, assim como o seu alvo.

O Téla Nòn sabe que o Presidente da Assembleia Nacional, José Diogo, recebeu a nota e orientou o secretariado da Assembleia Nacional, no sentido de cumprir com o seu dever que é, informar a todos os grupos parlamentares sobre o conteúdo da mesma nota.

Pelo que o Téla Nón apurou, as bancadas parlamentares da oposição, não foram informadas sobre o treino ruandês, previsto para quinta – feira 31 de gosto na casa parlamentar.

Abel Veiga