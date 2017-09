Patrice : “Não se passou nada na Assembleia Nacional”

É a primeira frase de Patrice Trovoada, ao incidente que ocorreu no edifício da Assembleia Nacional na tarde de quinta – feira.

«Não se passou nada na Assembleia Nacional», afirmou o Chefe do Governo, para depois explicar que «Trata-se apenas de um exercício que foi planeado».

Acrescentou que foi planeado e com informação prévia a Assembleia Nacional. «As forças de segurança nomeadamente a Unidade de Protecção dos Dirigentes do Estado e a Unidade de Defesa e Segurança Presidencial, pediram primeiro a autorização a administração da Assembleia Nacional para depois das horas de expediente poderem fazer um exercício que faz parte da capacitação das forças, cuja missão é a protecção dos dirigentes e das instituições do Estado».

Patrice Trovoada, anunciou que sob a sua égide, o governo está a definir um plano nacional de segurança, e as forças de segurança têm que treinar nos locais estratégicos. «As forças têm que ir aos locais, saber as entradas, as saídas, os pontos fracos para dar mais segurança aos edifícios e as pessoas que estão investidas do poder constitucional no nosso país. Por isso não há problemas», pontuou.

Reconheceu que os deputados não foram informados sobre a realização do exercício militar na casa parlamentar, mas não há drama. «Pode ser que um ou outro deputado não tivesse sido informado. Mas, procura se informar e não há drama, é uma questão perfeitamente normal», reforçou.

O Chefe do Governo, aproveitou o microfone da Televisão do Governo, a TVS, na Vila da Ribeira Afonso, para esclarecer ao povo que a lei da defesa nacional em vigor, foi feita pelo anterior governo de Rafael Branco, e diz que quem coordena a defesa e a segurança do país é o primeiro-ministro.

Patrice, concluiu a sua reacção, dizendo que nesta altura é ele quem coordena a política de defesa e segurança do país e em período de paz. Ao povo pediu calma, porque tudo está sob o seu controlo.

