Tribunal Constitucional rejeitou pedido da oposição

O Supremo Tribunal de Justiça nas vestes do Tribunal Constitucional, rejeitou o pedido de fiscalização preventiva da constitucionalidade do projecto de lei sobre a criação do novo Tribunal Constitucional.

O pedido de fiscalização preventiva, foi submetido ao Tribunal Constitucional pelos partidos da oposição com representação parlamentar, no dia 15 de Agosto último, ou seja, alguns minutos após a maioria parlamentar da ADI, que sustenta o Governo ter aprovado o projecto de lei em sessão plenária da Assembleia Nacional.

Segundo o Tribunal Constitucional, a Constituição Política são-tomense não admite o controlo preventivo da constitucionalidade em matéria das normas em formação.

O Supremo Tribunal de Justiça nas vestes do Tribunal Constitucional concluiu dizendo que a sua decisão é sustentada pela inexistência de objecto processual.

O facto é que o projecto de lei aprovado na globalidade pela maioria parlamentar da ADI, ainda não foi promulgado pelo Presidente da República, ou melhor, ainda não subiu sequer as escadas do palácio presidencial.

O Tribunal Constitucional, não poderá fiscalizar a constitucionalidade de uma norma ainda inexistente.

Abel Veiga