Missão da Tropa Ruandesa em São Tomé é longa

Esta terça feira 5 de Setembro, um pequeno recinto do Palácio do Povo, acolheu uma cerimónia de apresentação dos soldados da segurança do Estado que estão a ser treinados e acompanhados pelos militares ruandeses.

Todos pertencem a Unidade de Protecção dos Dirigentes do Estado a UPDE. Um dos formandos, falou em nome do grupo e anunciou qual a missão que doravante vão ter na República Democrática de São Tomé e Príncipe. «Estamos prontos para garantir a nossa missão que é garantir a paz social, defender o nosso país e o nosso povo de todas as ameaças quer sejam internas, quer sejam externas», afirmou o formando da UPDE.

Com apoio técnico –militar do Ruanda, a UPDE, agiganta-se como unidade de elite em matéria de defesa e protecção dos dirigentes do Estado, e na defesa de São Tomé e Príncipe e do seu povo.

O efectivo da guarda pretoriana do Primeiro-ministro e do Presidente da República, foi treinado sobre diversas técnicas de combate contra ameaças. Um treino que para já não tem fim a vista. Pois, o Ministro da Defesa e da Administração Interna, Arlindo Ramos, disse na cerimónia, que até agora só se realizou a primeira fase da formação. Há mais ainda, e o efectivo da UPDE, estará em formação contínua sob a direcção dos militares do Ruanda.

O comandante do contingente ruan dês, que está a ministrar a formação, agradeceu a UPDE e as autoridades nacionais pelo apoio dado, até a conclusão desta primeira fase de treino.

Na cerimónia que decorreu no recinto do Palácio do Povo, destacou-se na tribuna de honra, a presença do deputado da ADI, Arlindo Santos, vulgo Bala. A ausência do Chefe de Estado Maior das Forças Armadas o Brigadeiro, Horácio Sousa foi notória.

Abel Veiga