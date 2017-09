PR endereçou mensagem de felicitação ao Presidente Eleito de Angola

Mensagem de Felicitação pela Eleição do novo Presidente da República de Angola

Por ocasião da Eleição Presidencial que decorreu no passado mês de Agosto em Angola e que deu vitória ao Senhor João Manuel Lourenço, Sua Excelência o Presidente da República Evaristo Carvalho em nome do Estado e do Povo de São Tomé e Príncipe e no seu próprio nome, felicita o Presidente Eleito ao mais alto cargo da Magistratura Suprema de Angola.

Certo de que, São Tome e Príncipe e Angola no âmbito das relações de amizade e de cooperação existente entre os dois povos e países estarão cada vez mais reforçados .

Evaristo Carvalho reitera as mais sinceras felicitações, e desde já formula votos de muito boa saúde e de bem estar ao Senhor Presidente eleito, bem como pelo progresso e prosperidade para a intensificação da cooperação política e económica de da República de Angola.

Gabinete de Assessoria de Comunicação Social da Presidência da República em S. Tomé , 07 de Setembro de 2016