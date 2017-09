PR discursou pela primeira vez na ONU

Eleito Presidente da República em julho do ano 2016, Evaristo Carvalho, discursou pela primeira vez na Assembleia Geral das Nações Unidas. O Chefe de Estado usou da palavra na noite de quinta -feira, início do final da tarde em Nova York, onde está localizada a sede das Nações Unidas.

Assembleia Geral da ONU, é o palco mundial onde o representante máximo do Estado, ou alguém por ele indicado, se exprime em nome de todos os cidadãos do país. Com a sua primeira participação na Assembleia Geral da ONU, Evaristo Carvalho, quebrou assim o domínio do Primeiro Ministro Patrice Trovoada, que nos últimos anos foi a figura que representava São Tomé e Príncipe no palco das Nações Unidas.

Ao contrário das últimas sessões da Assembleia Geral da ONU em que o habitual representante de São Tomé e Príncipe discursava em línguas estrangeiras, Evaristo Carvalho, no púlpito da ONU falou para os são-tomenses e para o mundo na língua oficial do país, a língua portuguesa.

Acompanhe na íntegra o discurso do Presidente da República e Chefe de Estado no palco internacional de referência, Assembleia Geral das Nações Unidas.

Parceria – Téla Nón / Rádio ONU