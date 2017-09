Procurador-geral promete “caçar” criminosos cibernéticos 

Frederique Samba(na foto), Procurador-geral da República, anunciou em comunicado que a criminalidade praticada com recurso as tecnologias de informação e as redes sociais, continua a aumentar no país.

Detalhou os tipos de crimes que os são-tomenses estarão a cometer nas redes sociais. «Tais integram os crimes de difamação, injúrias, previstos e punidos pelo actual código penal».

Ao contrário do que dizem algumas vozes ofendidas, com a força da comunicação e da informação on line, os são-tomenses estão cada vez mais activos nas redes sociais e no uso das novas tecnologias de informação e comunicação.

Quase que diariamente são postadas sobretudo no facebook novidades relacionadas com membros do governo, deputados, juízes e procuradores, incluindo o procurador-geral da república. Novidades sobre os políticos da oposição e de cidadãos que estão fora da vida política activa, são também postadas periodicamente no facebook.

Os são-tomenses agarraram com unhas e dentes, a ferramenta que lhes foi prometida em campanha eleitoral. “Acesso Livre a Internet para Todos”. Criaram vários espaços de debate on line.

As novidades sobre as acções e a vida de todos, circulam de forma volátil no país e no mundo.

Mas o procurador-geral da república considera que no uso das TIC, o são-tomense está a ter «condutas que têm provocado ofensa a honra e dignidade das pessoas a reserva da vida privada. O Ministério Público utilizará as prerrogativas que a lei lhe confere para salvaguardar o poder punitivo do Estado relativamente aos referidos ilícitos», avisou o Procurador-geral da República.

Informações chegadas a redacção do Téla Nón indicam que as autoridades nacionais procuram a todo o custo, descobrir os autores dos perfis considerados falsos no facebook, que têm postado informações e casos escandalosos.

Espera-se no entanto, que o país não venha a adoptar as medidas recentemente tomadas pela República Popular da China, e divulgadas pela imprensa internacional, segundo as quais as autoridades chinesas, cortaram do seu país o uso do Watsap e do Facebook.

Abel Veiga