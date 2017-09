Caso Golpe: MP diz que está a receber muitas queixas

«Diversas individualidades remeteram a procuradoria-geral da república denúncias relacionadas com o mesmo facto, o que por isso tem constituído duplicações desnecessárias».

São declarações do Procurador-geral da República, Frederico Samba, plasmadas num comunicado que distribuiu a imprensa Estatal.

O facto, que segundo o Procurador Geral da República, está a motivar diversas individualidades do país a interporem queixas contra o Primeiro Ministro Patrice Trovoada, tem a ver com a denúncia do alegado mandante do Golpe de Estado de 2003, feita pelo operacional do ex-batalhão 32 Peter Lopes, em Agosto último e através de um vídeo que se tornou viral nas redes sociais.

O Téla Nòn apurou que das três individualidades nacionais, que foram citadas por Peter Lopes no vídeo, como sendo alvos a abater e alegadamente a mando do actual primeiro-ministro, uma delas apresentou queixa ao Ministério Público, pedindo o esclarecimento do caso, clamando pela sua segurança e temendo pela sua vida.

Dois representantes do partido MLSTP, também submeteram ao Ministério Público uma queixa-crime contra o Primeiro Ministro Patrice Trovoada, exigindo que os procuradores, esclarecem ao país os contornos do Golpe de Estado de 2003, a luz da denúncia feita pelo operacional Peter Lopes, que foi um dos homens que participou na execução do golpe de Estado.

«Na altura certa a instituição procederá o esclarecimento devido do referido assunto», diz o comunicado do Procurador-geral da República.

Abel Veiga