Patrice: “É bom que a justiça toma conta deles”

O Chefe do Governo fez esta declaração na última semana. É o destino que Patrice Trovoada, traça para aqueles são-tomenses que nas redes sociais, publicam alegadas difamações contra as autoridades nacionais.

«É bom que a justiça toma conta deles». Patrice Trovoada, é o personagem político são-tomense, que domina as diversas publicações escandalosas que os são-tomenses lêem e partilham nas redes sociais.

O homem que inteligentemente promoveu a sua campanha política nas redes sociais e por via das novas tecnologias de comunicação e informação, até a conquista do poder total em São Tomé e Príncipe, se confronta agora com um terrível contra – ataque nas redes sociais.

Em cada momento em que é lançado ataques devastadores contra o Chefe do Governo nas redes sociais, o procurador-geral da república Frederique Samba, faz sair um comunicado anunciando que vai agir ara punir os difamadores. Já se perdeu a conta dos alertas emitidos pelo Procurador-geral da República.

Na última semana, após o procurador-geral ter anunciado que vai tomar medidas para perseguir e punir legalmente os difamadores, o Chefe do Governo reagiu. Segundo Patrice Trovoada a onda de difamações nas redes sociais incomoda a sociedade são-tomense. «Essa questão de usar s redes sociais para difamações é um problema que incomoda a sociedade são-tomense e até certo ponto mancha o bom nome do nosso país, deixa pensar em que somos uma sociedade em que não existe respeito em que as pessoas não têm responsabilidade e alimentam um clima de ódio permanente. Não é o caso. São Tomé e Príncipe não é isso», afirmou Patrice Trovoada.

Aos são-tomenses, que através das redes sociais difamam as autoridades o Primeiro-ministro roga uma espécie de praga. «Aqueles que decidiram ir por essa via de difamação e de manchar o nome do país, é bom que a justiça toma conta deles», frisou.

Segundo Patrice Trovoada o Governo são-tomense apoia as novas tecnologias. «E as novas tecnologias têm que ser utilizadas da melhor maneira possível em proveito da sociedade», concluiu.

O Chefe do Governo recordou que o país já tem leis para lidar com o ciber crime, mas reconheceu que o Ministério Público ainda não tem meios técnicos, nem pessoal capacitado em engenharia de telecomunicações ou de electrónica, « para chegar a prova da verdade».

Abel Veiga