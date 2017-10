Discurso e perda de apetite no dia da China em São Tomé

No passado dia 29 de Setembro a Embaixada da China em São Tomé, organizou uma festa para celebrar os 68 anos sobre a Fundação da República Popular da China.

O partido comunista chinês foi o autor da revolução socialista que terminou com a conquista do poder.

O embaixador Wang Wei descreveu para os convidados, o caminho que a nação chinesa com mais de 5 mil anos de história, traçou após a conquista do poder pelos comunistas. «A China passou de um País pobre, atrasado e oprimido pelo colonizador para um gigante na Ásia, próspero que goza de independência e autonomia», afirmou.

Segundo o embaixador em 1981 o índice de pobreza na china era de 90%, em 2013, baixou para 1,9%. O gigante asiático é a segunda maior economia do mundo, promete erradicar a pobreza nos próximos 3 anos.

As relações com São Tomé e Príncipe, estão numa nova fase, e o diplomata classificou como «um bom começo».

Todos os membros do Governo, marcaram presença na festa. O Primeiro-ministro Patrice Trovoada, foi uma das estrelas presentes.

Mas, assim que o embaixador chinês, terminou o seu discurso e brindou com champanhe, os 68 anos da República Popular da China, o Chefe do Governo são-tomense abandonou o local da festa.

Rumores entre os presentes anunciavam que talvez Patrice Trovoada, tinha perdido o apetite. Diversos pratos chineses, estavam a espera dos convidados. Mas, o Primeiro-ministro, preferiu ir-se embora.

Pode ser que algumas individualidades presentes na festa da China, estejam enganadas. Talvez, Patrice Trovoada terá tido agenda muito preenchida naquela noite da passada sexta – feira 29 e Setembro, e por isso teve que se ausentar antes de degustar o manjar chinês.

Os convidados que insistem em questionar o súbito corte de apetite do Primeiro-ministro, desconfiam que pode ser resultado, do rasgado elogio que durante o seu discurso, o embaixador da China teceu ao ex-Presidente Manuel Pinto da Costa, também convidado da República Popular da China, para a festa do sexagésimo oitavo aniversário.

Pinto da Costa, foi considerado pelo embaixador da China como o amigo de sempre da República Popular.

Antes do corte do apetite, houve fogo-de-artifício na festa da China.

Abel Veiga