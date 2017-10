Caso Golpe – escritor nigeriano confirma a sua versão e ignora carta de Obasanjo

O Jornalista português Jorge Trabulo Marques entrevistou o escritor nigeriano David Oladipupo que em 2013 denunciou no seu livro THE POWER OF INTERPENDENCE, o alegado financiador do Golpe de Estado de 2003.

Leia a seguir o artigo publicado pelo jornalista português :

«O Financiador do Golpe de Estado 2003 – - AUTOR DO LIVRO THE POWER OF INTERPENDENCE – David Oladipupo, por nós contatado reafirma o que escreveu “Estou firme e seguro da minha publicação e nada que eu tenha visto mudará a minha posição “I stand behind my publication and nothing I have seen will change that.” … – Go read my book! Go read my book! Go read where I got the information from! Vá ler meu livro! Vá ler onde eu recebi as informações! Depois de desmascaramos a golpada através dos 30 milhões em conta fictícia na CGD, aqui temos mais um duro golpe para o autor dos golpes.

David O. Kuranga, Ph., não retira uma virgula do que escreveu na sua obra The Power of Interdependence — Lessons from Africa. Diz estar ciente de que o publicou e nada o fará mudar – E o que é dito no seu livro é muito claro:

“Em meados de Setembro de 2003, o presidente da IMG visitou São Tomé para negociar uma disputa entre o presidente Menezes e alguns de seus rivais políticos. Rumores estavam circulando que outro golpe estava em obras. Presidente Menezes ameaçou prender Patrice Trovoada, filho do ex-presidente, até que seus assessores persuadiram contra isso. De acordo com a inteligência nigeriano, Patrice Trovoada foi acusado de ser um dos principais financiadores do golpe 16 de julho. Ele também foi demitido como ministro das Relações Exteriores”

Colocamos esta questão ao conceituado investigador nigeriano para que nos esclarecesse do que pensava acerca das declarações do ex-presidente da Nigéria Olusegun Obasanjo , que veio em defesa de Patrice Trovoada, dizendo que o “Golpe de Estado de Julho de 2003, naquele país, foi antes um golpe organizado, e executado por um grupo de antigos membros do Batalhão Búfalo, uma criação do exército do Apartheid da África de Sul”. Leia a carta que o ex-Presidente da Nigéria teria escrito ao Primeiro MInistro Patrice - carta de Obasanjo

Antes de mais, os meus parabéns pelo seu excelente trabalho publicado em The Power of Interdependence: Venho, através desta mensagem, comunicar-lhe, que, um dos antigos operacionais do Batalhão Búfalo, Peter Lopes, que participou no golpe de Estado de 16 de Junho de 2003, em São Tomé, recentemente divulgou um vídeo na sua página do Facebook, acusando o atual Primeiro-Ministro, Patrice Trovoada de ter sido o financiador do referido golpe, afirmações que vêem ao encontro da tese apresentada no seu livro.

De referir que, David Kuranga, é detentor de um notável currículo: além de autor de (The Power of Interdependence) com Macmillan Publishers, detalhando o impacto do multilateralismo na África, É professor de Economia e Relações Internacionais que realiza consultas na Universidade de Nova York, na Universidade Fordham, SUNY, Rutgers University e Seton Hall University. Em 2004, serviu como consultor da Delegação da Nigéria para as Nações Unidas e continua a envolver ativamente funcionários na Nigéria».