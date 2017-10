 MDFM e a UDD negoceiam fusão política

Os dois partidos políticos da oposição decidiram segundo um comunicado do MDFM acelerar «acelerar as conversações em curso, com o objectivo de fortalecer um entendimento político, capaz de apresentar alternativas aos reais problemas de São Tomé e Príncipe, e projectar de facto um verdadeiro plano de desenvolvimento para o país e melhoria das condições de vida do seu povo e não falácias de ocasião», lê-se no comunicado.

O partido UDD, que tem na sua cúpula antigos militantes do partido ADI, e personalidades políticas que estiveram envolvidas na criação do partido MDFM, tem um assento no parlamento. Conseguiu nas eleições legislativas de 2014 conquistar um mandato no círculo eleitoral do distrito de Lembá, no norte da ilha de São Tomé.

Já o MDFM, de inspiração do ex-Presidente Fradique de Menezes, foi poder em São Tomé Príncipe, tendo vencido as eleições legislativas em coligação com o partido PCD. Nas eleições de 2014 não conseguiu sequer eleger um deputado. Tem na sua cúpula antigos militantes do partido ADI.

Sem representação parlamentar o MDFM tem sido activo na contestação das acções do actual governo da ADI. Na reunião da sua comissão política no último fim-de-semana, o partido chegou a conclusão que «em todos os domínios da vida nacional verifica-se uma regressão acentuada dos valores da democracia e de cidadania, que a pobreza agudiza-se de forma irremediavelmente aceite e que no plano externo existe uma clara descredibilização de São Tomé e Príncipe, perante a comunidade internacional sobretudo devido a falta de transparência na governação do país», diz o MDFM.

Abel Veiga