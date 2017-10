PR envia mensagem de condolências ao povo português e ao seu homólogo

Nota de Condolências

É com profunda dor e consternação que ao tomar conhecimento do fatídico incêndio que tem assolado várias localidades de Portugal e que tem causado a morte a dezenas de pessoas que o Presidente da República Evaristo Carvalho em seu nome próprio e em nome do povo de São Tome e Príncipe vem através desta nota de Imprensa expressar as suas mais profundas e sentidas condolências ao seu homologo Português e ao povo irmão de Portugal por essa triste tragédia.

À família das vitimas o Presidente da República endereça votos de grande pesar de solidariedade e de muita coragem neste momento de dor e de luto.

Gabinete de Assessoria de Comunicação da Presidência da República em

S. Tomé, 16 de Outubro de 2017