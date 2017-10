Presidente de Angola recebeu Pinto da Costa no Palácio da Cidade Alta

Por Jornalista Manuel Dênde em São Tomé e Príncipe

Luanda, 16, 10, -O novo líder angolano, João Manuel Lourenço, reuniu – se, há dias, em Luanda, no palácio da Cidade Alta, com o antigo chefe de Estado de São Tomé e Príncipe, Manuel Pinto da Costa, soube-se hoje de fontes ligadas ao processo.

Segundo a fonte, durante a audiência que durou mais de meia hora, Pinto da Costa, aproveitou, para felicitar o João Lourenço pela sua investidura a 26 de Setembro a testa do Estado da Republica de Angola.

Manuel Pinto da Costa que presidiu, por duas vezes, os destinos do seu país e conduziu a luta de Libertação Nacional anti-colonial visando a independência de São Tomé e Príncipe, encontra – se em Luanda, para contactos com diferentes entidades de Angola.

Prevê-se que durante a Estada em Luanda, deverá, também, reunir-se com o José Eduardo dos Santos, presidente do Movimento de Libertação de Angola, MPLA, partido no Poder em Angola.

Sabe – se que Pinto da Costa, na capital angolana, vai, igualmente, reunir – se com elementos da classe empresarial deste país vizinho a fim de incentivar investimentos angolano no seu país, tendo em conta os laços de amizade e de cooperação que unem Luanda e São Tomé.

Pinto da Costa, principal actor da democratização no seu país nos anos oitenta, conseguiu mesmo antecipar as chamadas reestruturação soviética conhecida por ‘’Perestroika’’ do então líder soviético: Mikhail Gorbachev.

Sendo chefe de Estado em 1975, ano da independência do seu país de Portugal, e actor de mudanças políticas que conduziram São Tomé e Príncipe a uma política traduzida numa ”Carta Magna”, flexível no plano económico e democrático, sendo hoje, uma ‘’democracia invejável’’ na sub-região de África Central.

