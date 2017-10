Obras de Reabilitação do aeroporto em 2017 – Promessas de Patrice e Varela

Em Março passado, o Ministro da Presidência e dos Assuntos Parlamentares, Afonso Varela, por sinal segunda figura do Governo, reuniu-se com os parceiros internacionais em São Tomé e anunciou para o primeiro semestre deste ano, o anúncio da data das obras de reabilitação e modernização do aeroporto internacional de São Tomé e Príncipe. «O Governo está determinado em ainda este ano lançar essas obras. Esperamos ainda neste ano, neste primeiro semestre, anunciar a data de arranque dessas obras», afirmou Afonso Varela.

2017 está prestes a despedir-se, e a palavra de honra dada pelo Ministro da presidência aos parceiros internacionais e ao país, não encontram materialização. Publicamente o ministro ainda não retirou a promessa feita, e nem deu ao país qualquer explicação.

Aliás o país sente um arrefecimento súbito da euforia em torno das alegadas obras de alargamento da pista do aeroporto internacional, e de construção do porto em águas profundas, registada no início do ano após o reconhecimento pelo Governo da uma só China.

Em Abril de 2017, quando o Primeiro Ministro Patrice Trovoada, visitou pela primeira vez a República Popular da China, a promessa do ministro da presidência ao país, acabou por ser reforçada com o balanço que o Chefe do Governo fez da sua visita. Parecia que São Tomé e Príncipe tinha ganho o totoloto.

Eram 146 milhões de dólares em donativo, incluindo a reabilitação do aeroporto como sendo uma prioridade cujas obras, segundo Patrice Trovoada, iriam iniciar ainda neste ano de 2017. «O aeroporto vai acontecer. O aeroporto é uma prioridade para arrancar ainda este ano», afirmou Patrice Trovoada em Abril passado.

O país precisa e todos os são-tomenses apoiam. Mas, 2017 já está a terminar e como ficam essas palavras de sonho e promessas para este ano?

Abel Veiga