Poder político angolano reúne com Pinto da Costa  

O Ex-Presidente da República, Manuel Pinto da Costa, terminou a visita de quase duas semanas a Angola. Foi a primeira individualidade são-tomense que o novo Presidente de Angola, João Lourenço convidou para reunir consigo no Palácio Presidencial de Angola, depois da sua investidura em Setembro último.

Num momento de viragem da política e de actores políticos em Angola, Pinto da Costa foi recebido também pelo Presidente do parlamento de Angola, Fernando da Piedade.

Paulo Kassoma Secretário-geral do MPLA partido no poder a 42 anos em Angola, também se reuniu com o ex-presidente da República.

Nos dois encontros, Pinto da Costa e as autoridades angolanas reflectiram sobre as relações entre os dois países, tendo os interlocutores constatado de que ainda tem um longo caminho pela frente com vista a melhorar e reforçar as relações económicas, culturais e políticas entre Angola e São Tomé e Príncipe.

Segundo os interlocutores, os dois países têm pela frente um enorme desafio, que é fazer de São Tomé e Príncipe e Angola um exemplo de referência na cooperação sul – sul.

Angola, é considerado por muitos são-tomenses, sobretudo a classe intelectual são-tomense, como parceiro estratégico do arquipélago no contexto africano.

Ajuda financeira, de Angola contribuiu em vários momentos para o alívio das dificuldades em São Tomé e Príncipe, sem falar das várias áreas de cooperação, com destaque para os sectores do comércio, turismo, e na defesa e segurança.

Angola participou na formação das formas armadas de São Tomé e Príncipe, e jogou papel importante na estruturação das forças de segurança de São Tomé e Príncipe.

Téla Nón