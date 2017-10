Navio de guerra da Espanha em São Tomé para cooperação militar

O navio de patrulha da armada espanhola, está posicionado na Baía de Aana Chaves para realizar várias missões de cooperação militar com a guarda costeira de São Tomé e Príncipe.

Segundo uma nota de imprensa do consulado da Espanha enviada ao Téla Nón, durante uma semana o navio de guerra espanhol com uma tripulação de 92 homens e mulheres, vai realizar acções de treino conjunto com a guarda costeira são-tomense, nos domínios de segurança marítima, assistência médica e mergulho.

O navio de patrulha “ Infanta Cristina” P77, tem sua base em Cartagena-Espanha, de onde zarpou desde 16 de Agosto passado rumo a costa ocidental do continente africano Na região do Golfo da Guiné, o navio de guerra de Espanha e a sua tripulação, têm estado envolvidos em várias missões de cooperação militar com as forças navais dos países do Golfo da Guiné. O principal objectivo da missão na região ocidental de África é o reforço da capacidade das forças em matéria de segurança marítima e a garantia da estabilidade regional.

Esta sexta – feira a imprensa são-tomense é convidada ao bordo do navio de guerra da Espanha, para se inteirar das suas competências sobretudo no combate a todas as formas de pirataria marítima, nomeadamente a poluição marítima e a imigração ilegal.

Abel Veiga