PCD insta MP a investigar crime ambiental face a impotência do Governo

O partido PCD que convocou uma conferência de imprensa para segundo o partido denunciar a Ditadura instalada no país e a consecutiva violação da constituição política, comentou também o enigma que o Governo anunciou em relação ao surgimento de gasóleo no subsolo e no riacho do bairro Saton.

«Denunciar a atitude irresponsável e negligente do Governo em relação ao caso de danos ambientais que se tem vivido na zona de Santo Amaro e Saton», afirmou Danilson Cotu, líder da bancada parlamentar do PCD.

A explicação dada pelo governo indicando que o garimpo de gasóleo no local, é um enigma não satisfaz ao partido da oposição. «É inadmissível, inconsequente e até mesmo imoral ouvir do Governo que desconhece a origem do gasóleo que transformou aquelas localidades numa autêntica área de garimpo onde se retira cerca de 200 litros de gasóleo por dia», reforça o PCD.

A terceira força política são-tomense, pede intervenção do Ministério Público, para esclarecer as origens do que considera ser um crime ambiental. «Tratando-se no nosso entender de um crime ambiental grave e face a impotência deste executivo, instamos o Ministério Público a investigar esse crime e promover acções que visam penalizar os culpados por essa acção totalmente perniciosa ao nosso meio ambiente», concluiu o PCD.

Abel Veiga