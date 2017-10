Continuidade da tropa Ruandesa no país demonstra”Ditadura Instalada”

A convicção de que uma nova Ditadura está Instalada em São Tomé e Príncipe, foi manifestada pelo partido PCD. Em conferência de imprensa, o partido da oposição enumerou uma série de acções alegadamente violadoras da constituição política, e das leis internacionais que estão a ser praticadas pelo Governo de maioria absoluta liderado por Patrice Trovoada.

Segundo o PCD trata-se de uma ditadura musculada, com protecção de tropa estrangeira no território nacional. A tropa ruandesa que chegou a São Tomé em Maio passado, para uma missão de 3 meses, conforme a autorização concedida pela maioria parlamentar, continua presente no país. «São exemplos desses atropelos à democracia, dessa nova ditadura instalada no país, a continuação ilegal da presença de tropas ruandesas no país», referiu o PCD.

Informação divulgada pelo Téla Nón no dia 6 de Setembro, por sinal dia das forças armadas de São Tomé e Príncipe, deu conta que uma aeronave com bandeira ruandesa aterrou no aeroporto de São Tomé, e que 11 militares ruandesas que se encontravam no país, seguiram viagem de regresso a Kigali-Ruanda.

Pensou-se na altura que a missão da tropa ruandesa no território nacional tinha chegado ao fim. Enganou-se quem assim pensou. Pois na verdade os 11 militares que seguiram viagem para Kigali, foram simplesmente rendidos, por novos operacionais ruandeses que desembarcaram no mesmo avião no aeroporto internacional de São Tomé.

O Téla Nón apurou que o novo efectivo da tropa ruandesa, destacado no país desde o dia 6 de Setembro, faz parte do comando da guarda pretoriana do Primeiro-ministro Patrice Trovoada. As tropas ruandesas não são vistos nas ruas de São Tomé. Fazem parte do último cordão de segurança do Chefe do Governo.

O reforço de segurança em torno do Primeiro-ministro Patrice Trovoada, é motivo de muitos comentários em São Tomé. A força de elite da UPDE formada pela tropa ruandesa, para dar segurança ao Chefe do Governo, utiliza um uniforme-camuflado diferente das outras forças são-tomenses.

O aparato da força de elite da UPDE desperta a atenção do público são-tomense, principalmente quando o Primeiro-ministro, aparece em qualquer cerimónia pública. São dezenas de homens envergando camuflado ruandês e fortemente armados, que ocupam diversos pontos do local onde o Chefe do Governo marcará presença.

Um cenário que contrasta com a simplicidade, tranquilidade, confiança e no clima de paz e segurança que o Presidente da República Evaristo Carvalho, faz passar ao público são-tomense. Pois o Presidente da República e Chefe de Estado, é visto várias vezes a circular com um número exíguo de seguranças. Evaristo Carvalho, foi visto no centro da cidade de São Tomé, a conduzir a sua viatura e acompanhado por apenas 1 segurança. Desceu do carro e entrou num super mercado ao lado da Igreja da Conceição, onde foi fazer suas compras. Acto que acolheu simpatia dos populares que se encontravam no local.

Este contraste em termos de musculação e prontidão combativa do cordão de segurança, em torno do Presidente da República eleito pelo Povo e do Primeiro Ministro que é nomeado pelo Presidente da República como resultado da eleição dos deputados(representantes do povo), está a suscitar várias questões na sociedade são-tomense : O que se passa? Porquê que o Primeiro-ministro tem um aparato de segurança maior e muito feroz, só equiparado a dos Presidentes da África Central, e o Presidente da República não?.

Abel Veiga