MLSTP procura revitalização

COMUNICADO

Desde Março de 2017 corrente que alguns dirigentes, militantes, quadros e simpatizantes, preocupados com a grave crise política, económica e social que se vive em S.Tomé e Príncipe, que obriga o MLSTP/PSD ao exercício de uma oposição responsável, esclarecida, determinada e com propostas sérias e alternativas a actual situação, vêm desencadeando contactos, reflexões e debates, que possam conduzir o MLSTP/PSD à uma análise profunda da real situação do país e do partido.

Este desafio exige do MLSTP/PSD, acções enérgicas e imediatas no sentido da organização, inclusão e renovação em todas as suas estruturas.

Neste sentido, respondendo ao apelo dos militantes e da sociedade civil, foram remetidas à Direcção do MLSTP/PSD, propostas para a realização de uma série de ações, entre as quais a Conferência para a Unidade e Revitalização do MLSTP/PSD, cujos termos de referência, foram amplamente discutidos com as estruturas mandatadas para o efeito.

Pela importância deste evento e enquanto co-protagonistas, os subscritores (dirigentes, militantes, quadros e simpatizantes) declaram a sua total disponibilidade e vontade inequívoca de participar na organização e realização exitosa da Conferência para a Unidade e Revitalização do MLSTP/PSD, na esperança de que as conclusões e recomendações extraídas da referida Conferência, reflitam, de facto, o espírito dos debates e se consubstanciem em linhas orientadoras para a implementação de um “novo” MLSTP/PSD aberto à sociedade, inclusivo, renovado, de proximidade e comprometido com o cidadão e as suas aspirações e com o futuro de S.Tomé e Príncipe.

Os subscritores reafirmam o princípio de unidade e de respeito pelos engajamentos já assumidos nos encontros de concertação e programação para a realização da Conferência para a Unidade e Revitalização do MLSTP/PSD e tornam público que, para o efeito, será realizada uma reunião de reflexão no próximo dia 25 26 de Outubro do corrente ano.

S.Tomé, 20 de Outubro de 2017.

Assinaturas