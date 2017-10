MDFM e UDD fundiram-se e a sede comum ficou blindada

Os dois partidos da oposição, cumpriram a promessa já anunciada, de se fundirem. O acordo político e a manifestação pública de União, aconteceu na terça – feira. Os dois partidos selaram a sua fusão na antiga sede do MDFM.

O edifício localizado na marginal 12 de Julho, e vizinho do Palácio da Justiça, estava a ser cobiçado pelo Governo. O Téla Nón, apurou que a Direcção do MDFM já havia recebido uma comunicação do Governo, a exigir a devolução do edifício.

Foi exactamente sobre as bases do edifício cobiçado pelo Governo, que no dia 24 de Outubro, o MDFM se fundiu com a UDD, partido que depois das eleições legislativas de 2014, conserva 1 assento no parlamento.

Para provar que a fusão dos dois partidos é sólida, e que a sede partidária é doravante única para os dois, a bandeira da UDD foi hasteada ao bem alto e ao lado da bandeira do MDFM. O edifício cobiçado, ganhou blindagem da UDD, que é um partido com assento na Assembleia Nacional.

Ayres Major, Vice-Presidente do MDFM, foi o primeiro a usar da palavra na cerimónia considerada histórica para o MDFM e para a UDD. O homem de interinamente coordena o partido MDFM, destacou em primeiro lugar a situação complicada. «A situação de São Tomé e Príncipe é nos tempos que correm tão complicada que a justiça deixou de ser um paradigma e os valores da ética, da moral e da cidadania estão-se perdendo, ao ponto de poder vir a comprometer a própria identidade cultural do povo santomense».

A união entre os dois partidos, representa segundo Ayres Mayor, alternativa para o complicado rumo que o país tem seguido. «Queremos dizer de viva voz ao Povo de São Tomé e Príncipe de que esta União que hoje se faz entre o MDFM/PL, a quarta força mais votada nas ultimas eleições legislativas, e UDD – partido com assento parlamentar, visa de facto apresentar uma alternativa segura e credível para o futuro do nosso país, pois estamos convictos das responsabilidades e dos deveres que se nos impõem, quando a miséria aumenta à escala nacional, as liberdades dentre elas a liberdade de expressão, de comunicação e de imprensa deixaram de existir, e o povo santomense parece começar a desconfiar do seu próprio vizinho, do seu colega de trabalho, dos amigos…, enfim!», detalhou o vic-Presidente do MDFM.

Seguros na sua sede, MDFM e a UDD, declararam serem os portadores de uma esperança para todos os são-tomenses, «para que o futuro seja melhor».

Uma união político-partidária que pretende unir o país, para encontrar desenvolvimento. «A União MDFM/PL–UDD, assume-se como uma força politica tolerante, aberta ao diálogo com as demais forças politicas e a sociedade civil que apostam na paz, na concórdia e no entendimento nacional, rumo ao desenvolvimento do país e bem estar de cada filho de São Tomé e Príncipe».

O leitor tem acesso ao Protocolo de Acordo MDFM/ UDD - PROTOCOLO DE ACORDO2

Abel Veiga