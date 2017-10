Militantes exigem realização imediata de um Congresso extraordinário

A realização imediata de um congresso extraordinário do partido MLSTP, é uma das principais recomendações saídas do fórum de reflexão para revitalização do partido que teve lugar quinta – feira em São Tomé.

Segundo os militantes, o congresso extraordinário imediato, é fundamental para clarificar as posições actuais, promover as mudanças necessárias e legitimar uma nova liderança que possa encetar o processo de revitalização e unidade do partido.

O leitor tem acesso a outras recomendações saídas do evento :

Recomendações

• Reinstauração da democracia interna, baseados no debate saudável, frontal e construtivo, onde as correntes de opinião contrária tenham, nas estruturas Nacionais e Distritais, a possibilidade de se exprimirem livremente no sentido do Partido crescer e se fortalecer internamente.

• Restauração do Gabinete de Estudos, composto por pessoas competentes em várias áreas, de forma a auxiliar, em termos técnicos, a bancada Parlamentar para o reforço da dura tarefa de oposição.

• Promoção da consistência democrática colectiva nos militantes e simpatizantes através de conferência e seminários;

• Representação condigna e expressiva das Mulheres e da juventude em todas as estruturas do Partido com particular ênfase na liderança, num nível que corresponda as expetativas dos militantes e da sociedade, garantindo a igualdade de género e a adequada representação da juventude;

• Elaboração urgente de um programa político mobilizador e abrangente, com propostas concretas em todos os setores, para a consolidação do estado democrático e para o progresso económico de São Tomé e Príncipe.

• Reativação urgente das ligações e diálogo entre as estruturas nacionais, distritais, locais e regionais e maiores e permanente presença de membros da Direção junto às bases, de modo a se revigorar as atribuições e participação dos Núcleos de Base e das Assembleias de Zona no processo de decisão no Partido.

• Reorganização e legitimação urgente das lideranças nas Organizações internas do Partido (OMSTP, JMLSTP e Liga dos Veteranos) e nos secretariados Distritais dos principais Distritos do País.

• Que sejam revisitados os estatutos do MLSTP/PSD e adaptados à real situação do País, e que espelhem os novos desafios a que o Partido está sujeito, de forma clara e descomplexada.

• Que sejam abandonadas as estratégias ultrapassadas e táticas maliciosas que desviam os focos de discussão dos projetos e ideias para as questões pessoais, fundamentadas muitas vezes em boatos e calunias, que sistematicamente têm ceifado a reputação e imagem de vários camaradas de luta e contribuindo também para o descredito do Partido junto da opinião pública.

• Que se promovam debates de relacionamento saudável entre as várias gerações de militantes, permitindo a integração e ascensão natural dos jovens nas fileiras do Partido, a passagem de conhecimento e experiencia por parte dos mais velhos e a emergência de novas lideranças, de forma sustentada e consistente.

• Que, no âmbito das novas dinâmicas da sociedade São-tomense e do rápido crescimento demográfico da população, se adapte o modus operandi do Partido aos novos tempos e aos novos desafios, para poder influenciar novas formas de pensar e de fazer política em prol da estabilidade politica e paz social no País.

• Que o partido se atualize, no que toca às novas tendências sociais, ao nível das tecnologias de informação, para poder comunicar-se de forma eficiente e interativa com uma população maioritariamente jovem que tem estado alheada do debate político.

• Que o MLSTP/PSD se apresente à Sociedade civil de rosto renovado e com estratégias políticas inovadoras e credíveis de forma a sensibilizar e mobilizar os cidadãos que não têm cor partidária ou que estão descontentes com a situação política atual.

• Recomenda-se, por último, a realização imediata de um Congresso Extraordinário do Partido como o caminho necessário para clarificar as posições atuais, promover as mudanças necessárias a nível da organização interna e legitimar uma nova liderança que possa então encetar o processo de revitalização e unidade do MLSTP/PSD.

Feito em S. Tomé, aos 26 de Outubro de 2017

A Comissão de Redação:

- Cristina Dias

- Jerónimo Salvaterra