MLSTP – Presidente Aurélio tentou bloquear a segunda acção para revitalizar o partido

Na última quinta – feira, militantes do MLSTP representando várias gerações, mulheres, homens e jovens, reuniram-se no hotel Praia em São Tomé, num fórum de reflexão, para debater o presente do partido, projectar o futuro, e desta forma promover a Unidade, que tem sido o calcanhar de Aquiles do maior partido da oposição, e consequentemente razão das derrotas eleitorais humilhantes dos últimos tempos.

Os membros do partido que promoveram a segunda reunião de reflexão reuniam-se nas últimas semanas na sede do MLSTP no bairro do Riboque. Aurélio Martins, Presidente do Partido foi convidado para participar e discursar no fórum de reflexão, que pretende unir os membros desavindos da família do MLSTP.



Como aconteceu na primeira iniciativa realizada em Abril passado o Presidente Aurélio Martins não compareceu no encontro dos militantes, e convocou para a mesma hora uma reunião da comissão política na sede do partido. «Foi baseado nesta convicção que me reuni com uma delegação do MLSTP/PSD chefiada pelo seu Presidente Aurélio Martins para convence-lo a participar neste importante espaço de reflexão. Infelizmente a sua ausência demonstra que precisamos persistir neste esforço de diálogo», afirmou Manuel Pinto da Costa, primeiro Presidente do MLSTP, e membro fundador do partido.

Pinto da Costa e outros antigos Presidentes do MLSTP, nomeadamente Guilherme Posser da Costa e Rafael Branco, marcaram presença no fórum de reflexão para a revitalização do MLSTP. Vários militantes que se afastaram do partido nos últimos anos em consequência da clivagem interna, e se aproximaram de outras forças políticas actuantes em São Tomé e Príncipe, fizeram-se representar no fórum.

Enquanto convidado ao Fórum, e com direito de discursar, o Primeiro Presidente do MLSTP, definiu o evento como «uma importante plataforma para gerar consensos sobre os problemas e as soluções que o partido precisa para reforçar a sua unidade e a sua capacidade de transformação da sociedade são-tomense».

Vários membros da comissão política e do conselho nacional do MLSTP, foram ao fórum, menos o Presidente Aurélio Martins e os membros da sua direcção. «A questão é simples se não estamos disponíveis e abertos para debater assuntos entre nós muito menos estaremos preparados para debater com a sociedade e outras forças políticas os problemas do país», advertiu Pinto da Costa.

Mas a tentativa de Aurélio Martins e demais membros da Direcção do MLSTP em bloquear a segunda iniciativa de debate e reflexão sobre o partido, reforça a motivação dos militantes mais antigos e dos mais jovens em promover a unidade interna. «Pela minha parte quero garantir-vos que continuarei a trabalhar junto de todos, para que todos nos unamos para o bem do MLSTP e do país», frisou Pinto da Costa.

Na mesma hora de quinta-feira em que se realizava a conferência para revitalização do MLSTP, Aurélio Martins Presidente do Partido decidiu marcar uma reunião da comissão política do MLSTP. O Téla Nón, num ping pong, registou alguns aspectos que marcaram a comissão política do MLSTP no Riboque.

Alguns membros do partido que estavam na comissão política, acompanhavam via internet os debates e os discursos que estavam a ter lugar no Fórum de Reflexão que decorria no Hotel Praia. Nos corredores da sede do Riboque, o Téla Nón, ouviu alguns desabafos de frustração de militantes que não acreditavam no que estava a acontecer. A sala da comissão política não estava composta. Sussurros na sede do Riboque, punham em causa a liderança de Aurélio Martins.

O líder do partido, discursou e teve grande projecção na imprensa do Governo. «Não temos dúvidas quanto a unanimidade que hoje se verifica em relação a necessidade da refundação do MLSTP /PSD , como base para alcançar a unidade e a coesão interna e consequentemente o regresso do partido as vitórias eleitorais», afirmou Aurélio Martins.

No Fórum para revitalização do MLSTP que decorria no outro lado da cidade de São Tomé, o Primeiro Presidente do MLSTP, avisava que «A questão é muito simples ou decidimos lutar unidos em torno da nossa visão transformadora ou desaparecemos sem glória e condenados pelas gerações presentes e futuras. A meu ver a escolha é simples. Temos de adoptar uma prática de restaurar, restituir, reconstruir e renovar tudo aquilo que nos últimos tempos fomos perdendo».

O membro fundador do MLSTP, recordou que a identidade do partido foi sempre de debates abertos entre renovadores e conservadores, e entre gerações. Deu o exemplo da conferência nacional em 1989 que abriu as portas para a mudança do sistema político em São Tomé e Príncipe. O confronto de ideias contrárias, gerou consenso no seu do próprio partido. «Um exemplo em que os interesses gerais foram colocados acima dos interesses de grupos e deu contributo para transformação política de São Tomé e Príncipe», acrescentou.

Nesta altura o MLSTP vive um período difícil da sua existência. Facto reconhecido pelo actual Presidente Aurélio Martins, que no entanto evita participar no fórum de reflexão e debate da vida do partido, junto com todos. «Desbaratar essa herança maltratar e deixar perder-se o que os outros nos deixaram, é mais que renunciar uma memória, a uma identidade. É quebrar uma cadeia que nos precede, é quebrar o elo entre o passado e o presente….», Pontuou Pinto da Costa.

Na sede do Riboque Aurélio Martins, manifestava-se preocupado com o cargo de Presidente do partido. Para o actual Presidente os militantes que estão empenhados na promoção do fórum de reflexão, querem caçar o seu mandato a frente do MLSTP. «Não pode valer tudo para conquistar protagonismos, interesses individuais ou de grupo, sobrepondo a vontade esmagadora da maioria dos militantes que sufragaram e legitimaram a actual direcção do partido», declarou Aurélio Martins na reunião da comissão política.

No Fórum de reflexão, a ideia defendida era outra. «A meu ver a escolha é simples. Temos de adoptar uma prática de restaurar, restituir, reconstruir e renovar tudo aquilo que nos últimos tempos fomos perdendo», disse Pinto da Costa.

Para os militantes do MLSTP presentes no fórum de reflexão, o país e o partido precisam de harmonia. «Restaurar, reconstruir e renovar não implica um conflito geracional. O que precisamos em São Tomé e Príncipe não é um confronto de gerações. O que precisamos em São Tomé e Príncipe é um pacto de gerações, que permite um casamento sólido entre a experiência conservadora e a inovação ousada», concluiu Pinto da Costa.

A fragilidade do MLSTP como partido político é patente. Tem sido uma oposição incapaz e sem ideias, e os resultados eleitorais, comprovam a crise interna que poderá resultar numa hecatombe no ano eleitoral que se avizinha 2018.

Nas eleições legislativas de 2014 registou a mais pesada derrota eleitoral da sua história. Só conseguiu eleger 16 deputados a Assembleia Nacional. Com Aurélio Martins na liderança perdeu também em 2016 as eleições presidenciais, e continua a perder muitos quadros a favor do partido no poder.

Com as eleições legislativas e locais a porta, o Presidente Aurélio Martins ainda não conseguiu sanar a divisão interna que fragiliza o partido.

Abel Veiga