MLSTP: Presidente Aurélio responde com “Conferência Nacional”

Confrontada com a exigência dos militantes do partido que se reuniram em fórum de reflexão, para que seja imediatamente realizado um congresso extraordinário do MLSTP, a direcção do partido que também reuniu a comissão política no mesmo dia e na mesma hora, anunciou a marcação de uma conferência nacional do MLSTP.

O evento segundo a comissão política deverá ser realizado de 25 a 26 de Novembro e tem o seguinte lema “ Unir e Renovar para ganhar o futuro”. Segundo a direcção do MLSTP, a conferência nacional, será antecedida por conferências em todos os distritos de São Tomé e na Região Autónoma do Príncipe, para que todas as estruturas intermédias e de base estejam envolvidas.

Abel Veiga