Nações Unidas e União Africana assinam parceria sobre paz e segurança

Na abertura da primeira Conferência Anual ONU-UA, secretário-geral afirma que encontro representa um marco na cooperação entre as duas organizações; combate ao terrorismo e situação na Somália e Mali entre os tópicos em discussão.

António Guterres e o presidente da Comissão da União Africana, Moussa Faki Mahamat.Foto: ONU/JC McIlwaine

Leda Letra, da ONU News em Nova Iorque.

A primeira Conferência Anual União Africana – Nações Unidas ocorre esta quarta-feira em Nova Iorque, num encontro considerado pelo secretário-geral como um “marco na cooperação” entre as duas organizações.

António Guterres afirmou que ONU e União Africana compartilham a visão de que “paz e segurança, desenvolvimento sustentável, direitos humanos e boa governança precisam andar juntos”, o que pede melhorias na colaboração.

Nova estratégia

Guterres anunciou que ONU e União Africana estavam assinando uma parceria sobre paz e segurança. Ele lembrou que o mundo observa as mudanças no setor de segurança da África, o que força a revisão das estratégias de paz.

O secretário-geral mencionou como exemplo as operações da ONU e da União Africana na Somália, por meio da missão conjunta Amisom. Para Guterres, o trabalho precisa de um apoio mais forte da comunidade internacional, incluindo mais financiamento.

Terrorismo

Outros pontos de interesse comum entre as duas organizações são a Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável; combate ao terrorismo e ao grupo islâmico Boko Haram, e situações específicas de alguns países: Líbia, Mali, República Centro-Africana, Sudão do Sul e Somália.

António Guterres afirmou que “muito mais do que um continente com crises, a África é um continente com enorme potencial”. O presidente da Comissão da União Africana, Moussa Faki Mahamat, também participou do diálogo ao lado de Guterres.

