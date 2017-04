Evento Solidário – Leigos para o Desenvolvimento

Os Leigos para o Desenvolvimento (LD), com o objectivo de angariar fundos para a sustentabilidade da sua missão e dos seus projectos, estão a organizar um evento solidário que acontecerá no dia 6 de maio na Cacau pelas 18 horas. O evento contará, entre outros, com a participação de grupos e pessoas com quem a organização trabalha, como é o caso do Grupo de Tchiloli Tragédia Formiguinha, o grupo Bulauê Unidade e o cantor Sócio de La Vega.

Fundada há 31 anos e reconhecida como Organização Não-Governamental para o Desenvolvimento (ONGD), os Leigos para o Desenvolvimento intervém em São Tomé e Príncipe desde 1988. Neste momento trabalham com a Comunidade do Bairro da Boa Morte e as Comunidades de Malanza, Porto Alegre e Ponta Baleia, enviando 7 voluntários todos os anos em regime de voluntariado missionário. Os voluntários aceitam o desafio de viver e trabalhar para e com as comunidades por um período mínimo de um ano, numa lógica de desenvolvimento através da capacitação dos indivíduos com vista à autonomia total das comunidades locais através do aumento de competências, do conhecimento e do empreendedorismo.

Para comprar de bilhetes, os pontos de venda disponíveis são: Cacau, o Pico Mocambo, Super CKdo e diretamente com os voluntários dos Leigos para o Desenvolvimento.

Para mais informações contactar: Joana Antunes 9808326 /André Patrício 9924983

O momento de fazer a diferença é agora