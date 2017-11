Jocy Barros troca as chuteiras pelo Gabinete

Jocy Barros, 32 anos é o novo diretor desportivo e executivo do Entente Conque Madeleine Victorine, ECMV, dos escalões secundários de França. O antigo jogador internacional são-tomense que decidiu pôr termo a sua carreira dentro das quatro linhas há cerca de 3 semanas, assume agora um novo desafio que encara como uma oportunidade para retribuir a partir do gabinete toda a experiência que o futebol lhe deu enquanto atleta.

É em Nice, França, onde doravante Jocy Barros, agora fora das quatro linhas, vai ajudar a comandar os destinos do ECMV. Barros vai ser uma espécie de “manager” do clube.

“Marcar presença no clube, orientar a parte da formação e também a equipa sénior, representar o clube num ou outro evento seja ele dentro ou fora de Nice, acompanhar a equipa durante os jogos, procurar patrocínio, dá o suporte necessário nos dias dos jogos, nos dias dos treinos, ver se falta materiais, bolas, coletes, ou seja estar atento a toda logística do clube”, assegura.

Para o ex atleta “é uma oportunidade que aparece no momento certo”.

“Vindo do país de onde venho, onde as oportunidades são muitas vezes fechadas e chegar na Europa, mais concretamente em França, e ter uma oportunidade destas de fazer carreira num ramo ligado ao desporto, concretamente ao desporto rei ou seja futebol é uma obra divina para mim”, confessa.

O antigo internacional são-tomense quer agora impor toda a sua experiência adquirida no meio futebolístico para ajudar a “engrenar a máquina do ECMV” e não descarta envolver as equipas e os jogadores de São Tomé e Príncipe no seu plano estratégico ao dizer que” é uma situação a ponderar, não é algo que possa assumir hoje, mas não sabemos o que o futuro nos reserva”, sublinha.

Jocy Barros, 32 anos desperta para o desporto rei ainda menino na escola de futebol de São Tomé e Príncipe. Destaca-se também com a camisola do Vitória do Riboque e representa a seleção nacional em diversos escalões incluindo o principal onde faz 6 jogos em nome dos Falcões e Papagaios.

Já em Portugal atua em diversos clubes dos escalões secundários, como Sporting de Pombal, Lusitano de Évora, entre outros. Por fim atua ainda na 3ª divisão romena.

Pendura agora as chuteiras para abraçar uma nova faceta do futebol desta-feita no gabinete.

Brany Cunha Lisboa