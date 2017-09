Os cinco mais ricos pregadores de Deus no Mundo são africanos

Parece mentira, mas é a mais pura das verdades. A África, o continente da cauda de todos os registos económicos e de desenvolvimento humano, com o pior índice de educação e de esperança de vida, e talvez por isso, a fé no Senhor seja de tudo o mais imediato e confiante para os africanos libertarem-se da pobreza, acreditando no poder das palavras milagrosas para sobreviverem em paz, harmonia e concórdia social, independentemente de metodologias e práticas propaladas até pelos falsos profetas.

Segundo a revista americana Forbes, tornada pública no Verão deste ano, os cinco pastores evangélicos mais ricos do Mundo são africanos e sem margens para enganos, todos eles do maior produtor africano do ouro negro.

A Nigéria no lugar 156º do IDH – Índice de Desenvolvimento Humano de 2011, lá para trás de São Tomé e Príncipe que ocupa a posição 144ª, é o país dos cinco pastores mais ricos do Mundo, a saber:

1º – Bispo David Oyedepo da igreja Living Faith World Outreach Ministry, também conhecida por Winners Chapel, tem uma fortuna de 150 milhões de USD americanos. Davi é o mais rico pregador da Nigéria. Ele possui quatro jactos particulares, sim, quatro jactos particulares, uma editora pessoal de livros, uma universidade para alunos ricos e residências em Londres e nos EUA.

2º – Chris Oyakhilome da Believers’ Loveworlds Ministries, também conhecida como Christ Embassy tem um valor a volta de 50 milhões de USD americanos. O pastor possui TV via satélite, uma gravadora, uma televisão local, revistas, jornais, hotéis e muitos imóveis próprios.

3º – Temitope Joshua da SCOAN – Synagogue Church Of All Nations tem fortuna estimada em 15 milhões de USD americanos. É dono da Emmanuel TV, uma rede de TV cristã. Joshua é conhecido por afirmar, ter poderes de curar doenças incuráveis como cancro, VIH-Sida e paralisia.

4º – Matthew Ashimolowo é proprietário da igreja KICC – Kingsway International Christian Centre. É estimado em cerca de 10 milhões de USD americanos o seu património. Tem um salário mensal de 200 mil USD, empresas em vários domínios, destacando a empresa de mídia “Matthew Ashimolowo Mídia”.

5º – Cris Okotie da Household of God Church da Household of God tem patrimónios avaliados em 10 milhões de USD americanos. Morre de amores pelos carros de topo de gama e tem um Mercedes S600, Porsche, Hummer entre várias outras marcas na lista da sua extravagância.

Nessa revelação da Forbes, alguns desses pastores que pregam a teologia de prosperidade podem render mensalmente junto das suas ovelhas pensantes mais de 200 milhões de USD em cópias vendidas ao valor unitário de um dólar.

Até ser conhecida esta investigação, todos os indicadores apontavam a América como o lugar do Mundo onde vivem os pastores evangélicos mais ricos do Mundo. Engano. Segundo a revista americana, conhecida e contestada por anunciar os nomes de líderes africanos que acumulam fortunas contrastando com a miséria do seu povo, a investigação apenas teve a ver com o património pessoal declarado pelos pregadores das palavras divinas e nada que esteja em nome de igrejas ou empresas ligadas aos mesmos que, a excepção da igreja KICC, todas confirmaram a fortuna dos seus pastores.

Em São Tomé e Príncipe, país maioritariamente de católicos, já são muitas as confissões religiosas oriundas do Brasil e da Nigéria a pregar as palavras divinas no Solo Santo. Possivelmente o pára/arranca da exploração conjunta de petróleo entre os dois países africanos sem o fumo do ouro negro para o bem-estar do povo são-tomense, nenhum dos pastores nigerianos que pregam palavras evangélicas nas ilhas, para já entra na lista dos mais ricos do mundo.

“Guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós disfarçados em ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, por ventura, uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos; porém a árvore ma produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore ma dar frutos bons…” Mateus 7:15-20 – Antigo Testamento

28.11.11

José Maria Cardoso